榮成股東會／董座鄭瑛彬：2030前再投38億 導入再生能源建設

榮成（1909）30日舉辦股東會，由董事長鄭瑛彬主持。他表示，榮成認真面對減碳問題，在減碳轉型中厚實永續競爭力。現在榮成所生產每噸工紙的碳排放量僅0.64 噸CO2e為業界最低，能提供給客戶具低碳競爭力的產品，並將永續經營視為榮成首要目標。

鄭瑛彬表示，榮成在2018年著手面對企業減碳轉型議題，當年親自帶領團隊進行六次全球一流同業的參訪考察，半年後啟動屬於榮成集團的淨零藍圖，包括彰化二林廠將超過40年已無折舊且產能25萬噸生產效率好，但僅因高耗能的兩條生產線停產，再投資45億增設一條全新低耗能25萬噸造紙機，同時優化全廠區生產製程與空間動線以降低能耗與碳排放量，更計畫於2030前再投資38億導入再生能源建設。

鄭瑛彬也提到現階段的減碳成果，榮成製造一噸紙只產生0.64噸的碳排量，同業噸紙碳排量在0.9噸以上。他認為，社會大眾與政府對碳排大戶的定義，必須以「單位碳排量」為評價指標來制訂所有政策，僅僅以總碳排量來制定企業獎懲政策，最終將會劣幣驅逐良幣，也導致環團攻擊錯誤對象。因此，應持續支持產品單位碳排低的企業，才是企業與環境友善共存的模式。

他舉例，一輛公車的總碳排量一定遠大於一輛轎車，但不能稱公車為碳排大戶，因為在滿足運輸上的需求，公車的每人「單位碳排量」遠遠低於一輛轎車的每人「單位碳排量」。三代同堂的一個家庭用電量一定遠大於單身居住的人，也不應該稱它為用電大戶。三代同堂的家庭，每人「單位碳排量」遠遠低於單身居住每人的「單位碳排量」。如果希望能做到減碳與經濟成長兼顧，就必須以「單位碳排量」為評價指標。

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