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外送服務衝擊超商？ 羅智先：確實曾緊張過

中央社／ 台北30日電

Uber Eats日前宣布併購foodpanda，統一超商董事長羅智先今天說，「外送服務讓我們確實很緊張，有人比我們更方便」；不過他認為，外送建置成本高，又要拚速度，反而超商補給線和中繼站很綿密，與消費者距離更拉近，旗下外送平台foodomo還會繼續做下去。

統一超今天召開股東會，由羅智先主持。會後媒體詢問對Uber Eats併購foodpanda的看法，他認為，「（外送）中間建置成本，恐怕外界都想不到」，尤其中間有很多不合理的情況，像是長期流血打補貼戰，都不是正常現象；連foodpanda在台灣做到這樣的規模都想退出，可見外送營運並不容易。

他坦言，看到外送服務，7-ELEVEN也會緊張，「現在有人比我們更方便了」，未來市場還會越來越熱鬧。而統一超2021年併購台灣本土外送平台foodomo，羅智先說，併購目的是要實際了解其中的運作，現在還在學習，規模還太小，但是還會繼續做下去。

他指出，外送有一個現實的情況，無論系統多厲害，都是空中跑來跑去，一旦落地就有運輸和倉儲的問題，又要拚最快30分鐘送達；此時超商扮演外送很重要的角色，因為據點綿密，與消費者距離拉得近，超商還是有其優勢。

針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台，再次掀起人工智慧（AI）浪潮，羅智先認為，必須正視AI發展，並嘗試運用在零售業上，這對營運效率將有很大幫助。

羅智先說，最近自己也在體驗AI，發現資料整理尤其讓人驚艷；而公司內部也做嘗試，開會時他問一個問題，「同仁支支吾吾講半天，我當場用同樣問題問AI，短短30秒答案比同仁精彩太多」，這提醒了團隊必須正視這方面的發展，如何應用在零售業上，才能讓營運效率更好。

併購 統一超商 羅智先

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