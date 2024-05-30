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台塩生技、臺南大學攜手關懷樂齡長輩 創造社區共好

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台塩生技與臺南大學經管系合作健康促進活動，落實社區正向共好。照片／業者提供
台塩生技與臺南大學經管系合作健康促進活動，落實社區正向共好。照片／業者提供

2025年起台灣將邁向「超高齡社會」，成人預防保健成顯學，臺鹽（1737）與臺南大學經營與管理學系洞察預防保健需求，聯手推動系列產學合作計畫，並於29日在台南市康寧園安養中心，共同辦理健康促進社區活動，透過保健知識分享，提升銀髮長者的預防意識，盼長輩在樂齡期，仍有明亮、靈活、健康的自信生活。

南大經管系學生們走出校門，以創新的方式為傳統社區活動注入了青春和活力，臺鹽公司則分享專業保健觀念並提供體驗商品，雙方透過產學合作專案，一同前往康寧園安養中心，舉辦精彩、趣味的健康促進活動。學生們演出短劇，活潑示範護眼技巧，也以輕鬆小遊戲，增強長輩行動力保健意識。寓教於樂的活動中提升了長輩們預防保健意識，並透過體驗台塩生技明星商品關鍵錠PLUS、膠原葉黃素軟膠囊增加健康硬實力，落實正向共好。

康寧園安養中心長輩分享，藉由充實溫馨的健康促進活動，感染了年輕人的活力，也透過活動吸收了實用保健新知，瞭解如何選購合適的保健產品，來提升生活品質，度過了一個溫馨、愉快的午後時光。

臺鹽表示，此次與臺南大學經管系產學合作，相當肯定學生們發想的創新行動方案，向長輩分享預防保健知識，發揮一加一大於二的效益，成為社區關懷的支持力量。臺鹽公司深耕台灣70餘年，隨著健康意識抬頭並順應保健食品市場需求，近年開發多款深獲好評的行動保健、三高保健、機能保健產品，持續守護消費者健康，實踐全人健康新主義。

康寧 產學合作

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