東洋股東會／通過配發現金股利3.5元 總座侯靜蘭宣示三大核心策略目標
東洋（4105）30日召開股東會，總經理侯靜蘭表示，台灣東洋除了鎖定困難學名藥國際化、授權引進新藥及自製新藥等三大核心策略之外，也將正在全力衝刺疫苗市場。東洋目前自費流感疫苗已擁有35%市佔率，未來盼含佐劑的老年人流感疫苗能擴大影響力。
東洋30日股東會除了通過去年財報及盈餘分配，東洋去年獲利創近五年來新高，每股稅後純益（EPS）4.54元，配現金股利每股3.5元。東洋股東會並改選董監事，本屆邀請華碩（2357）副董事長徐世昌出任東洋新董事，東洋董事長林全表示，希望借重徐世昌的實務經驗帶給東洋更不一樣的經營思維。
侯靜蘭表示，東洋的核心策略包括困難學名藥國際化、授權引進新藥及自製新藥等。針對困難學名藥部份，將會持續進行製程優化並擴大產能，以拓展全球市場，Lipo-AB 困難學名藥為了外鎖更多國際市場，製程優化過程需經過五批以上，造成原物料必要性的耗損。
授權引進新藥部份，去年已市了全球第一項靶向膽道癌用藥，並獲健保給付；另外由於公司開始研發自製新藥研發，影響了4月自結獲利數，但是侯靜蘭強調，東洋看中的是中長期發展，有信心未來營運將是持續向上成長。
東洋已經連續五年代理歐美流感疫苗大廠 CSL Seqirus 的細胞流感疫苗，侯靜蘭表示，由於這項細胞流感四價疫苗的保護力較佳，去年又再度引進含佐劑的老年人流感疫苗。東洋會持續努力擴大公費流感疫苗招標，針對自費流感市場，東洋表示，國內四價流感疫苗自費市場一年約60萬劑，東洋已拿下35%的市佔率。
東洋表示，針對去年推出含佐劑的65歲以上老年人流感疫苗，雖然目前市佔較低，在國外英、美及澳洲等十多個先進國家，今年起已將65歲以上老年人納入公費流感必須接種的對象，東洋會持續針對含佐劑的老年人流感疫苗，持續向感染症醫學會、及政府推薦納入常規施打的項目。
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