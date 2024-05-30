統一超股東會／董座羅智先：山東統一銀座超市4月已撤出市場

統一超（2912）30日舉辦股東會，由董事長羅智先主持。羅智先表示，雖然大環境不是很穩定，但是去年經營團隊認真努力仍繳出好成績，未來會繼續努力強化數位平台競爭力。在中國轉投資方面，山東統一銀座已在今年4月撤出當地市場，但上海跟浙江7-11疫後則有耳目一新的感覺。談到 Uber 吃下 foodpanda，他則說，外送這行業不賺錢正常，因為長期都在補貼。不過，會持續投資 foodomo，以便持續觀察和學習。

山東統一銀座長年虧損，主要經營社區生鮮超市，去年還有200多家門市，今年4月已正式退場。羅智先說，未來在中國的零售布局會將資源集中在上海和浙江。中國超市近年掀閉店潮，他自己也很好奇，為何中國這麼大的市場無法支撐超市這個業態發展，幾乎沒有生存空間，簡直不可思議。雖然有人說可能是受到電商排擠，但卻沒有讓其他業態無法生存。

統一超去年營收及稅後純益分別為3,170.4億元及106.14億元，營收首度突破3,000億營收大關，獲利也創下歷史上第二高紀錄，僅次於2017年獲利包含星巴克交易案一次性影響數。

統一超今股東會順利完成董事改選，選出9名董事，含董事6名及獨立董事3名。包含統一企業（1216）代表人羅智先、黃瑞典、黃釗凱、吳琮斌、吳玟琪五席，高權投資代表人高秀玲一席，獨立董事包括許克偉、陳亮、洪永城，與上一屆同。

統一超表示，7-ELEVEN去年藉由全台近6,800間門市連結368鄉鎮市區每個需要服務所在，從最北的東引門市到最南端的鵝鑾鼻門市、最高的神木門市到離島蘭嶼門市，實現「全鄉全店、全天服務」全新里程碑。此外，每年持續積極佈建智慧零售版圖，開設拿了就走的智慧超商 X-STORE 7，店內導入自動偵測、即時分析，手機自助結帳功能，徹底落實免排隊結帳，積極打造智慧超商。

在數位發展方面，統一超去年推出全新電商「iOPEN Mall」購物商城，藉由OPENPOINT會員點數生態圈、遍布全台的物流倉儲、6,800家7-ELEVEN門市，提供買賣雙方最完整便利的服務。同時，透過 i 預購 (EC 中的 CVS)、i 划算 ( 團購功能 )、外送平台等數位服務，滿足顧客 OMO 的生活消費所需。會員經營方面，2023年OPENPOINT會員人數近1,700萬人，會員貢獻度及 APP 下載數持續提升，統一超與超過20萬家品牌及通路攜手，並首度將會員服務拓展至海外。

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