嘉里大榮股東會／通過配發2.6元現金股利 擴營運布局效益將發威

嘉里大榮（2608）30日召開股東常會，會中通過配發現金股利每股2.6元，創歷史新高，內含處份閒置土地利益。大榮董事長沈宗桂，為保持競爭力及永續發展，擴大營運布局，於新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，這些物流中心分別將於2024年及2025年開始營運，成為推動營收、獲利新動能。

2023年度合併營收達新台幣120億元，合併稅後純益為新台幣16.9億元，每股盈餘為3.63元。2023年毛利率為18.18%；稅後純益率為14.09%，較前一年的10.73%增加了3.36%。

沈宗桂表示，雖然2023年已走出疫情困境，隨著消費形態改變，快遞及電商物流的需求增加，經濟環境卻依然嚴峻。面對人力成本、油電價格上漲、通膨和利率上升等挑戰，本公司採取多項措施提升營運效率，包括：導入自動化倉儲設備（四向穿梭車式自動倉儲、自主移動機器人揀貨系統、自動存取倉儲系統等）、優化運輸路線、推出APP線上託運服務、以及深化客服語音機器人技術等方案積極因應，透過應用數位科技，提供客戶高品質的服務與流程，創造雙贏的夥伴關係。

展望新年度，沈宗桂進一步分析，嘉里大榮提供一站式全方位的物流解決方案，並在四大核心業務領域持續精進。在冷鏈物流方面，擁有全臺最具完善規模之低溫冷鏈倉儲與配送體系，營運貨品以低溫食品為主，導入ISO 23412 冷鏈低溫包裹遞送服務標準(轉運型)，包括對於低溫設備的有效管理、人員的正確訓練、低溫操作流程的適當規劃、低溫流程的全面監控與低溫物流的合規性遵守；擁有ISO 22000食品安全管理系統與HACCP危害分析重要管制點等食安相關系統的管理能力，確保對食安衛生管理作業之能力。

並規劃於2024年將食品安全管理系統提升為FSSC 22000系統，藉以拉大與同業間競爭的差異性並可符合大型跨國性食品集團對於食安管理的期待。

在醫藥物流方面，子公司嘉里醫藥物流擁有藥品PIC/s GDP、PIC/s GMP及ISO13485、醫材QMS認證，確保防疫物資快速、安全配送。2023年擴大車隊投資，購入12台油電車，升級綠色醫藥物流服務。今年8月預定啟用的嘉里醫藥新北生技園區，規劃導入智慧倉儲、無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等自動化及智慧節能設備，除擴展醫藥品、醫療器材和保健食品的常溫和冷藏倉儲服務外，並為台北市、新北市及基隆市等鄰近區域提供醫藥品、醫療器材配送服務。

面對宅經濟當道，繼2022年首度引進電動三輪車後，2023年再購入20輛，投入六都強化都會型快遞配送體系，提升載貨彈性、縮短配送時程，加快商品到貨速度，提高市區配送效率，還能達到降低噪音污染、零排放的需求，推動環保節能。為保持競爭力及永續發展，本公司擴大營運布局，於新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點。這些物流中心分別將於2024年及2025年開始營運，滿足更多消費者需求。

隨著台灣高科技產業蓬勃發展，在全球高科技市場的劇烈競爭及變化多端的商業模式中，子公司科學城物流建構了多元化自主管理系統且具快速應變的能力，擁有同步國際運籌的四方物流體系，具有運送高規格、高效能及特殊尺寸貨物所需的氣墊車、低板車等專業運具，在新竹和台南科學園區提供運輸、倉儲及保稅倉庫服務，解決客戶運送上的挑戰並確保貨品安全送到客戶手上，支援高科技產品的全球運輸一條龍需求。

嘉里大榮致力於永續發展，重視環境保護、社會責任及公司治理，將ESG理念融入日常營運，推動智慧轉型及綠色物流，達成淨零排放目標。在面對市場變動與多重挑戰時，我們始終堅守「品質與品牌」的雙品政策，並以「讓股東開心、員工安心、客戶放心」為本，在物流基礎上整合資訊流、串接金流，導入商流，四流合一，更將繼續以卓越的物流服務滿足市場需求，不斷創新和提升服務品質，為股東創造最大化的價值。

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