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新纖股東會／通過配發0.55元現金股利 董座吳東昇：今年景氣比去年好

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
新光合纖董事長吳東昇表示，近期紡織景氣已經慢慢復甦，今年會比去年好。圖／新纖提供
新光合纖董事長吳東昇表示，近期紡織景氣已經慢慢復甦，今年會比去年好。圖／新纖提供

新光合纖（1409）30日舉辦股東會，會中通過去年財務報告與配發現金股利0.55元。展望未來，董事長吳東昇表示，雖然化纖原料面對中國大陸產能外溢，短期內仍然無解，不過近期紡織景氣已經慢慢復甦，今年會比去年好。

對於回台投資一事，吳東昇指出，台灣擁有資金、人才等許多優勢，因此持續加碼台灣；不過現在產業界面臨缺人的窘境，尤其是傳統產業面臨科技業磁吸競爭下，從一線作業員到中高階管理主管都缺人，希望政府在引進人才上能再開放些。

新纖總經理歐金達表示，邁入2024年，因應充滿變數的競爭環境，新纖持續進行產品發展的轉變，例如：聚酯粒主要應用於民生用品，新纖擁有物理與化學回收產品，可以滿足不同需求的客戶，其中泰國廠化學回收目前也已正常投產，產品在美國、歐盟、日本、泰國等國家認證中。

RECYCLE 材料的應用更擴及織物、薄膜等領域的應用；受惠於全世界對電動車的積極發展，新纖揚州廠也在2023年擴建第三條線，剛好趕上這波電動車的潮流。隨著2024年各種運動賽事即將來臨，化纖機台的稼動率從去年年初最低的五、六成已恢復到目前的九成以上，品牌商及客戶的需求也恢復到2019年疫情前的水準。而衣物回收的部份已與幾個品牌商合作，開發出一些新材料，如彈性纖維，積極與品牌商合作，邁入彈性纖維新領域。

而在新產品部分，持續與國內外研發單位、下游客戶及原料供應商合作，小型聚合生產機台（POLY95）兼具研發功能已經投產並開始量產高值化產品未來將持續規劃類似的聚合設備。為更有效提升研發能量，持續投資新研發機台以加速產品開發，預計將於2025年第2季試車，未來可進行更多高值化的新材料開發來提升技術門檻，強化競爭力。

「幼獅青創村暨智慧園區」開發案也有新進度，新光幼獅董事長羅時銓表示，第一期青創村與智慧物流園區將於明年2月底動工、預計2027年5月中旬完工，第二期智慧製造園區則將於2027年5月動工、預計2030年5月中旬完工。

新光合纖召開股東會，由董事長吳東昇（站立者）主持。圖／新纖提供
新光合纖召開股東會，由董事長吳東昇（站立者）主持。圖／新纖提供

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