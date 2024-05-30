內壢舊商圈發展熱 信義房屋：鐵路地下化助推

桃園內壢以擁有火車站和中山高速公路等交通優勢，串聯桃園和中壢地區，使車站周邊形成機能優越的生活圈，信義房屋桃一區協理詹智偉表示，隨著未來桃園鐵路地下化完工，及遠東紡織內壢廠預定地興建亞東醫院桃園分院、購物商場、住宅，內壢車站老商圈將受惠，已吸引不少自住客提前來此尋屋，看好未來商圈發展。

詹智偉表示，桃園鐵路地下化計畫將採兩階段通車，第一階段桃園、內壢、中壢等車站地下化將於118年4月通車，第二階段鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等新設車站，將於119年7月通車，完工後不僅可均衡內壢車站前後站發展，地面原軌道處也將打造一條16公里長綠園道，跳脫車本主義，強化人本交通，可望成為下一個仁愛林蔭大道！

信義房屋內壢店專案經理蔡淑敏表示，內壢等舊台鐵沿線雖然移入人口量不若重劃區大，但因生活機能齊全、價格親切，也成為預算較有限的首購、新婚族的好選擇，呈現穩定增長的趨勢，未來遠東集團也將在此興建亞東醫院桃園分院，除規劃醫院外周邊更設有商場，使當地生活機能更加豐富，結合週邊住宅、公園用地，各項利多有助活絡內壢老商圈。

蔡淑敏表示，內壢商圈近年受惠鄰近桃園、中壢帶動，房價雖略有上揚，平均單價約30萬，總價約1,200萬可買到2到3房、含車位的中古電梯大樓，價格相較其他區域親民許多。週邊因無大型腹地可推建案，新建案較少的狀現象，導致買賣多為20年左右物件，建議購買時要保留一點現金，用於整理屋況。

蔡淑敏補充表示，因近期新青安房貸影響，購屋者多青睞小坪數物件，以內壢週邊為例，10年內低總價兩房車物件，單價賣得比預售屋還高，屋齡約7~8年也都36萬的行情，卻還是相當受消費者青睞，若消費者有遇到心儀的物件，可能要早點出手把握機會。

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