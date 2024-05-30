華航股東會／通過配發0.69元現金股利 董座：迎客、貨運商機需求旺

華航（2610）30日上午於諾富特飯店舉行股東常會，會中通過 2024 年度營業報告書及財務報表，決議每股配發現金股利 0.69 元。董事長謝世謙仍預期今年華航客貨運穩定發展、整體市場仍然看好。

華航董事長謝世謙在報告中表示，華航2023年的運能恢復速度比較緩慢，平均大概恢復到2019年疫情前約70%左右，但收益管理做得不錯，營運表現可圈可點2023年收入也超越2019年。

對於今年營運展望，謝世謙指出，由於疫情結束以來，飛機等供應鏈斷鏈問題嚴峻，航太製造商不論是發動機、機體製造都有一些問題，致交機遞延，機隊受到遞延現象包括空巴、波音都有，原本去年客機有2架A321應交機，但遞延至今年教機，今年原先要交7架A321，目前來看有2架會遞延到明年，而波音787預估要從明年開始交機至2028年交完24架；因應遞延交機，華航也延租原先要還機的租機約1至2年，以備運能迎接復甦的旅客需求。

針對航空貨運市場，謝世謙則進一步跟股東說明，華總總貨機營運規劃如下，目前共有21架747貨機，今年將淘汰13架、剩下8架747貨機，777F貨機目前有7架，雖然有3架貨機預計將於6至8月交機，預計也會遞延，推估年底10架有望全部到齊，謝世謙表示，777F相對747貨機更為節能、且載運噸數也相當。

謝世謙也喊話對於華航永續經營有信心，面對未來生質燃油的挑戰可能將增加航空公司營運成本，他則表示華航會繼續開源、收益管理不會放鬆，希望股東放心。

總經理高星潢也補充指出，為因應疫後市場需求，除逐步恢復航班並開闢全新航點，今年整體客運班次較去年同期增 25 %，全面搶攻旅運復甦商機。同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，並將持續動態調整客、貨運營運配置，掌握利基市場，實踐永續發展目標。

華航積極布局航網發展，北美航線規模已較疫前成長一成，歐洲、澳洲及東南亞航線恢復至疫前水準，今年第一季，客運總收入高於疫前 16 %。疫後開闢宿霧、清邁、峴港、布拉格及熊本等航點，並陸續復飛增班；7 月 14 日將以 A350 客機直飛西雅圖航線，優先爭取高收益直飛客源，同時看好中轉商機，充分利用五六航權，持續優化各航線產品，拓展營運版圖。

今年，華航已率先引進 A350-900 租機，布局越洋航網。目前，新世代窄體客機 A321neo 派飛 12 架，為東北亞、東南亞及兩岸等航線擴充運能，全機隊 25 架預計 2026 年交付完畢。此外，自明年起引進 24 架 787 新廣體客機，包含 18 架 787-9 及 6 架 787-10，擔任中長程及區域航線的主力機型。777F 貨機也預計於今年完成交付，總計將達 10 架。華航全力衝刺客貨運收入，持續優化整體機隊營運規模。

華航作為國際航空產業永續先驅者，持續為國內外各領域企業樹立標竿，永續發展成績也不斷突破自我，放眼全球。華航連續八年榮獲「道瓊永續指數 DJSI」新興市場成分股，為台灣唯一入選航空公司；也獲頒 S&P Global 2024 年永續年鑑評全球航空產業前 5% 殊榮；更於國內獎項嶄露頭角，10 度蟬聯企業永續獎，拿下「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽肯定。

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