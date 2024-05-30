華航謝世謙：客貨雙看旺 交機遞延估2027年恢復正常

華航董事長謝世謙今天在股東會表示，今年整體客運班次較去年同期增加25%，搶攻旅運復甦商機，對下半年貨運市場樂觀；但供應鏈斷鏈造成交機遞延，估可能到2027年恢復正常。

中華航空今天舉行股東常會，會中通過112年度營業報告書及財務報表，決議每股配發現金股利0.69元。

謝世謙表示，去年客運受惠疫後復甦，但因疫情期間華航資源聚焦貨運，導致初期客運運能無法完全跟上，2023年運能恢復速度較緩慢，平均大概恢復到2019年疫情前的70%左右，但收益管理做得不錯，因此2023年營收超越2019年。

謝世謙表示，為因應疫後市場需求，除逐步恢復航班並開闢全新航點，今年整體客運班次較去年同期增25%，全面搶攻旅運復甦商機；同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益。

他表示，受疫情影響造成飛機供應鏈斷鏈，製造商部分發動機、機體製造都面臨挑戰，空巴、波音交機時程持續遞延，去年客機原本有2架A321要交機，遞延至今年；今年預計交機7架A321，也有2架會遞延至明年；而波音787客機有24架，預估2025年到2028年會陸續交機。

謝世謙進一步指出，目前觀察製造商發動機的狀況，供應鏈要恢復正常可能要到2027年，交機遞延大概避免不了，華航會延租原先要還機的租機約1至2年，迎接疫情後復甦旅客。

針對貨機部分，謝世謙表示，原先有21架747貨機，今年淘汰13架，剩下8架；777F貨機目前有7架，原本6月到8月有3架要交機，目前製造商往後延期，預估貨機到今年底10架777F到齊，節油效率高，載貨噸數不輸747貨機。

針對永續發展，他表示，整個客運復甦穩定，電商蓬勃推動貨運穩定發展，華航要永續經營，生質燃油成本是3到4倍，2025年陸續所有航機都要使用，因應成本增加，華航會做好更多開源，在收益管理部分不會放鬆，對今年以後市場看好。

華航總經理高星潢營業報告表示，去年擺脫疫情陰霾，客運只恢復7成，全年營收創新高；貨運雖然面臨運價挑戰，但消費回溫帶動去年第4季運價提升，展望今年華航持續汰舊換新機隊，提升客貨運營運能力。

華航表示，北美航線規模已較疫前成長1成，歐洲、澳洲及東南亞航線恢復至疫前水準，今年第1季，客運總收入高於疫前16%。

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