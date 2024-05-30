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雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
2024年前五月進場已公開雙北完銷案。資料來源／住展雜誌
2024年前五月進場已公開雙北完銷案。資料來源／住展雜誌

今年預售市場火熱，不少建商宣布個案火速完銷。住展雜誌彙整建商於臉書公開資訊，今年前5月進場的雙北市公開新案中，有12案完銷，住展雜誌發言人陳炳辰指出，完銷五大因素包括市場熱、戶數少、低首付、價格划算及地段新案稀缺。

據統計，12個完銷個案分別為台北市萬華區「城中京湛」、「大理ONE」，中山區晴光商圈「耕青禾」、文山區政大生活圈「原禾呈真」，以及新北市板橋區海山學區「海山皇郡」、蘆洲南側「馨苑」、林口區家樂福生活圈「立軒天邸」、五股區舊市區「紘盛小逸居」、上新莊「國泰‧旭」與「幸福琚」，淡水區「閱山海」、「萬企君品-上善區」。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，除了市場熱度帶動外，部分新案開價策略打動人心，主要就是這些建案，相對區域平均價格更為實惠，比鄰近區域高價案更顯親民，因此受到青睞。

陳炳辰指出，地段上較少推新案，珍稀度高也會引起矚目，當然，低首付的行銷策略亦奏效，像是部分個案皆運用工程零付款或是低訂簽方式，成功讓消費者買單，另外，戶數規劃較少，或危老都更案地主分回戶多，等同得限量搶快，因此銷售速度較快。

值得注意的是，12案中，新莊副都心的「國泰‧旭」則不是以低總價取勝，開價8字頭創新莊區高價，已揭露的價位也達標。陳炳辰分析，一方面還是有大環境走強連動，另一方面則是副都心區域房市本就以高價產品規劃，譬如在地知名深耕已久的遠雄系列都是大坪數高價宅，如今商圈、交通、綠地等宜居條件健全，兼之建商品牌加持，且該案位置上有學校、公園鄰近性，買方價格認同度高，造就快銷。

另，台北市市中心都更改建案「耕青禾」因為坐落地段精華、機能強，據實價揭露，最高成交單價來到126萬元。陳炳辰指出，該案不到半年就售罄，見識台北市買盤房價接受度。

示意圖。圖／住展雜誌提供
示意圖。圖／住展雜誌提供

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