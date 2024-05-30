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Formosa 樂活圈攜手台塑生醫 共同響應世界環境日

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

為呼應全球環保意識的提升與永續發展的重要性，聯合國將每年6月5日訂為世界環境日，今年Formosa樂活圈與台塑生醫攜手合作，共同舉辦一場『玩鯝這回塑』環教小市集活動，期盼透過市集攤位、課程活動讓更多人認識鯝魚保育、塑膠回收、二手玩具回收、循環經濟及龍潭湖生態環境保護的重要性，活動將於6月1日上午十點至十二點在宜蘭龍潭湖悠活園區熱鬧開辦。

在地深耕並關心生物多樣性的台塑生醫，其福委會自發性召集宜蘭廠區員工攜家帶眷響應世界環境日，進行龍潭湖環湖淨山、淨湖行動，為維護廠區周邊環境盡一份心力，更藉此呼籲遊客愛惜環境、垃圾不落地，將美好的環境留給於此共存的生物們，共同營造生物的美好棲地。

特別邀請Formosa玩具基地前來龍潭湖悠活園區帶領親子藉由玩具回收、拆解課程，認識塑膠材質辨識碼及安全玩具選擇等，並學習資源再利用的知識，現場更準備了二手玩具回收箱，歡迎大家將不需要且狀況尚佳的二手玩具帶來進行回收，讓玩具循環再利用，讓更多人可以享有玩具資源。

除了玩具基地外，龍潭湖生態教室、台塑生醫、礁溪親子館、龍潭社區發展協會也都有備而來，現場將有互動小遊戲讓民眾認識龍潭湖的生態環境，亦有即將於端午節溯溪洄游產卵的圓吻鯝魚生態園區導覽，台塑生醫更在現場設置智慧洗衣精補充站，民眾可自備瓶器享優惠購買洗衣精，倡導塑膠瓶器回收、循環再利用。

而礁溪親子館則帶來有獎徵答，讓民眾挑戰環保知識問答，讓每一位參與者都能成為環保行動的一份子，龍潭湖生態教室加碼播出《洄家》龍潭生態復育紀錄片及生態攝影巡迴展，活動豐富多彩，邀請大家共襄盛舉。

期盼藉由此次『玩鯝這回塑』環教小市集活動，喚起民眾對自然生態環境的關注和珍惜，並鼓勵進行塑膠、玩具等回收，進行資源再利用。Formosa樂活圈與台塑生醫期待與民眾攜手共創一個更加環境友善的未來！讓我們一同響應世界環境日，為地球盡一份心力，實現永續發展的美好願景。

台塑 生態園區 親子

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