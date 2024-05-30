台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因

台中市民消費力驚人，吸引業者開設百貨大型商場，住商機構盤點「三井LaLaport台中」、「誠品生活480」及「富旺New Plaza」三大商場，房價漲幅以「富旺New Plaza」房價表現最佳。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，該商場鄰近烏日高鐵特區，為 近年建商推案熱區，新案持續疊價之下，帶動房價快速走揚。

根據住商計統計實價資料，預計於今年底開設的「富旺New Plaza」，今年第一季周邊平均成交單價約34萬元，與2020年同期相比，房價飆漲34.4%，漲幅為三大賣場中最高。

住商不動產台中高鐵加盟店店長黃淑惠分析，烏日高鐵特區街廓整齊、綠地豐富，目前屋齡約10年左右新古屋，平均成交單價約25~27萬元，新案開價則約每坪4~5字頭，環境與房價深受首購族青睞，區域買盤以年輕族群為大宗。

賴志昶補充，烏日高鐵特區2020年房價約2字頭，歷經疫情後，目前成交行情已近3字頭，漲勢凌厲的關鍵因素有三。一是區域內有高鐵、台鐵雙鐵共構加持，交通機能豐富，磁吸外地客移入；二是區域與台中其他重劃區相比，房價頗具競爭力；三是未來將有大型商場開設，補足區域生活與商業機能，房市未來可期。

另根據實價登錄，去年甫開幕的「三井LaLaport台中」，近期周邊房價約2字頭，並逐步往3字頭邁進，對比2020年房價成長約23.1%；今年3月開幕的「誠品生活480」近期房價則約3~4字頭，為三大賣場中最高者，但對比過去房價，漲勢較不明顯。

賴志昶分析，「三井LaLaport台中」開幕時創造不小話題，更拉高台中市東區房價漲勢。至於「誠品生活480」周邊，本身就屬西屯七期重劃區的正蛋黃區，房價長期處於高檔，因此歷經5年發展漲勢較不明顯。

他表示，商場拉動區域房市力道強勁，若本身具有交通條件，則更顯優勢，例如「富旺New Plaza」位於台中高鐵站旁、「三井LaLaport台中」也緊鄰台中火車站，創造商圈話題之餘，更添區域機能風采，吸引建商加碼推案，並帶動整體房價上升。 台中近期三大新開賣場周邊房價。資料來源：住商不動產

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