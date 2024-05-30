房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高

根據內政部最新資料，4月全台建物買賣移轉棟數30,667棟，月增2.6%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，4月移轉量反映的是3月至4月初市況，4月初雖逢清明連假，工作天數較短，但熱絡買氣延續，移轉量仍較3月增加。

另與去年4月建物買賣移轉棟數20,593棟相比，全台建物買賣移轉棟數年增48.9%，將近五成。

陳金萍指出，去年4月交易量是當年度的第三低量，僅高於農曆春節的1、2月，雖平均地權條例修法衝擊淡化，中古屋交易量能回穩，但少了交屋潮挹注之下，房市交易量維持低檔。

反觀今年4月房市市況，可以發現中古屋需求穩健，加上有部分縣市新屋交屋潮明顯，帶動整體交易量維持相對高檔，4月交易量較去年同期大增48.9%，顯示今年交易動能明顯優於去年。

陳金萍說明，若合計今年前四月全台建物買賣移轉棟數，全台1-4交易量為11萬1,680棟，與去年同期年增31.6%，是自2012年來次高紀錄，僅低於2022年的11萬3,637棟，今年房市交易熱絡程度可見一斑。

陳金萍補充，國內經濟穩定成長、出口暢旺、台股續創高，讓民眾樂觀看待經濟前景，加上通膨預期，讓置產族群積極進場，而新青安優惠貸款也加速自住買盤加快購屋腳步，讓今年1-4月房市交易熱度再升溫，旺季仍旺。 2011年至2024歷年一至四月全台交易量資料來源／永慶房屋

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