裕融股東會／嚴陳莉蓮：呆帳高峰已過 最壞的時候已經過了
裕隆（2201）旗下汽車金融公司裕融企業（9941）30日股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會表示，裕融公司在經營團隊的努力下，去年合併營收415億元、稅後盈餘64億元、每股盈餘11.07元，整體經營績效均優於前一年度表現。
對於升息造成呆帳的問題，裕融企業總經理許國興表示，裕融已提前因應，呆帳的高峰已過，最壞的時候已經過了，雖然因為整體放款金額縮減，短期內壞帳率並未降低，但絕對值將會報逐漸降低，後續獲利表現也會愈來愈好。
由於市場升息壓力，去年起經營團隊採取穩固資產品質與強化經營韌性的策略；今年因應更嚴格的行業監管力道，積極深化穩健經營與公平待客原則。在中長期發展方面，持續推動綠能事業，佈建發電、儲能及售電的全面解決方案；今年5月，馬來西亞新據點正式開業，也為公司建立更完整的東南亞事業版圖；而移動服務事業LINE GO採取多元開放平台策略，會員人數已突破400萬大關，將為消費者提供更便捷的出行服務。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 主臥附大陽台該怎麼利用？ 網力推：1方式好看又心情好
▪ 晴空匯火災影響房價？ 內行分析：每戶至少虧1千萬
▪ 「晴空匯」惡火引關注 一表看七都火災、這縣市最少
▪ 房市爆熱？專家曝真相：冰與火之歌、熱門物件3大特質
▪ 賴正鎰：科技族購屋剛需居高不下 台中房地產再熱五年
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言