裕融股東會／嚴陳莉蓮：呆帳高峰已過 最壞的時候已經過了

裕隆（2201）旗下汽車金融公司裕融企業（9941）30日股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會表示，裕融公司在經營團隊的努力下，去年合併營收415億元、稅後盈餘64億元、每股盈餘11.07元，整體經營績效均優於前一年度表現。

對於升息造成呆帳的問題，裕融企業總經理許國興表示，裕融已提前因應，呆帳的高峰已過，最壞的時候已經過了，雖然因為整體放款金額縮減，短期內壞帳率並未降低，但絕對值將會報逐漸降低，後續獲利表現也會愈來愈好。

由於市場升息壓力，去年起經營團隊採取穩固資產品質與強化經營韌性的策略；今年因應更嚴格的行業監管力道，積極深化穩健經營與公平待客原則。在中長期發展方面，持續推動綠能事業，佈建發電、儲能及售電的全面解決方案；今年5月，馬來西亞新據點正式開業，也為公司建立更完整的東南亞事業版圖；而移動服務事業LINE GO採取多元開放平台策略，會員人數已突破400萬大關，將為消費者提供更便捷的出行服務。

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