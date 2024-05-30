和泰車股東會／董座：今年拚小型車銷售23連霸 商用車銷售蟬聯第一
和泰車30日股東會，在去年獲利創新高，今年表現持續樂觀之下，和泰車股東會順利通過去年財報與盈餘分派案，並在20分鐘快速結束。
和泰車董事長黃南光在股東會中表示，今年雖然全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下， 今年預估全年市場仍有45萬台以上水準。和泰車並將持續追求創新蛻變，多元布局，導入搭載環保動力的新能源車輛。
包括 Toyota 的純電車 bZ4X，插電式油電混合車 PRIUF PHEV，以及氫能巴士 CAETANO ，同時也積極投入充電椿的事業，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售23連霸，商用車銷售蟬聯第一的紀錄。
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