快訊

轉運把握！今「天赦日」老天赦免災厄 專家曝「補財庫秘訣」：帶1物能強運

王義川電信監控疑雲 藍擬列調查權生效後第一槍

和泰車股東會／董座：今年拚小型車銷售23連霸 商用車銷售蟬聯第一

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰車獲利表現好，股東會快速結束。記者邱馨儀／攝影
和泰車獲利表現好，股東會快速結束。記者邱馨儀／攝影

和泰車30日股東會，在去年獲利創新高，今年表現持續樂觀之下，和泰車股東會順利通過去年財報與盈餘分派案，並在20分鐘快速結束。

和泰車董事長黃南光在股東會中表示，今年雖然全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下， 今年預估全年市場仍有45萬台以上水準。和泰車並將持續追求創新蛻變，多元布局，導入搭載環保動力的新能源車輛。

包括 Toyota 的純電車 bZ4X，插電式油電混合車 PRIUF PHEV，以及氫能巴士 CAETANO ，同時也積極投入充電椿的事業，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售23連霸，商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

和泰車 股東會

延伸閱讀

蘇花下清水橋明天開放大車通行 日間3放行時段出爐

港務公司盤點全台各港口業態 初步了解氫能發展趨勢

新設計也是新純電車！全新Škoda Elroq預告秋季正式登場

國道大小型車連鎖擦撞！身價千萬休旅車90度側翻 車主輕傷不願就醫

相關新聞

雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點

今年預售市場火熱，不少建商宣布個案火速完銷。住展雜誌彙整建商於臉書公開資訊，今年前5月進場的雙北市公開新案中，有12案完...

台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因

台中市民消費力驚人，吸引業者開設百貨大型商場，住商機構盤點「三井LaLaport台中」、「誠品生活480」及「富旺New...

房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高

根據內政部最新資料，4月全台建物買賣移轉棟數30,667棟，月增2.6%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，4月移轉量反映...

裕融股東會／嚴陳莉蓮：呆帳高峰已過 最壞的時候已經過了

裕隆（2201）旗下汽車金融公司裕融企業（9941）30日股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會表示，裕融公司在經營團隊的努力下...

和泰車股東會／董座：今年拚小型車銷售23連霸 商用車銷售蟬聯第一

和泰車30日股東會，在去年獲利創新高，今年表現持續樂觀之下，和泰車股東會順利通過去年財報與盈餘分派案，並在20分鐘快速結...

刷卡買電動機車九成會分期 最多人選30期慢慢還

電動機車已成主流代步工具之一，想換車又擔心動輒數萬元的車款太沉重，若善用各級政府補助，搭配分期0利率信用卡，可大幅降低把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。