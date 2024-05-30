刷卡買電動機車九成會分期 最多人選30期慢慢還

電動機車已成主流代步工具之一，想換車又擔心動輒數萬元的車款太沉重，若善用各級政府補助，搭配分期0利率信用卡，可大幅降低把電動機車騎回家的成本。

兆豐銀行（2886）繼推出「兆豐Gogoro聯名卡」可購買Gogoro全車系30期0利率優惠，成功吸引眾多車主申辦後，再將優惠擴及Ionex光陽電動車及宏佳騰智慧電車，舉凡所有兆豐信用卡，都可在這兩家電動機車品牌享有最高30期0利率的購車優惠，指定品牌單筆分期滿額還可獲得最高1,500元 ，讓購車族能利用信用卡分期優惠，無痛入手新車。

究竟分期0利率的吸引力有多大？根據兆豐銀行統計，自推出光陽購車分期0利率方案後，2023年新增的電動機車通路簽帳金額交易量大增，年成長超過10倍。

在三大電動機車通路的3萬元以上大筆交易，有近九成選擇以分期付款的方式支付，僅12%卡友會一次付清。

至於各類分期期數中，又以30期0利率最受民眾青睞，有高達84%的佔比都落在此，遠高於24期的9%及12期的6%，顯示絕大部分車主都喜歡可以分2年半慢慢付款的繳納方式。

甚至有57%的卡友會將購車時使用的信用卡，延伸消費慣性來支付電池資費，成為銀行黏著度超高的忠實客戶。

兆豐銀行提醒，除了善用信用卡分期功能，也可把握政府補助，以桃園市為例，補助金額甚至最高可達4萬9,800元，為全國最高。

以購買7萬6,980元的Gogoro VIVA MIX BELT車款為例，申請二行程機車汰舊換新可獲市府2萬元補助，18到45歲青壯年又可獲4000元補助，育有12歲以下幼童又可獲6000元補助，另外還有經濟部補助7000元、環境部補助2,800元，住復興區或中低收入戶又能再獲1萬元，合計補助可達4萬9,800元。

申辦「兆豐Gogoro聯名卡」又可享30期0利率，再拿滿額禮1,500元刷卡金，加總最高可省下5萬1,300元，相當於購車只花2萬5,680元，用34折就能入手新車，且分30期每月相當於不到900元，有購車需求者不妨精打細算一番。

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