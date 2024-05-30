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人氣韓團 aespa 代言視陽日本子公司矽水膠彩色隱形眼鏡新品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

視陽（6782）旗下日本子公司From-eyes推出全新「a-eye」矽水膠彩色隱形眼鏡，由AI女團aespa代言，帶動Y3K未來境界潮流感。

From-eyes旗下品牌Refrear於30日隆重推出日本限定系列「a-eye」矽水膠彩色隱形眼鏡，並邀請當紅韓團aespa擔任品牌代言，aespa作為當前最具影響力的風格女團，未來境界元素感與「a-eye」矽水膠彩色設計理念完美契合，「a-eye」依據亞洲眼型的特徵，使用日系色彩設計工藝以滿足精緻眼妝需求。

「a-eye」矽水膠彩色鏡片的超高透氧的特性有助於維持雙眼全天候的透氧需求，獨家モイストキャッチテック(Moist Catch TecTM)鏡片處理工藝為使用者打造長時舒適水潤感，「a-eye」採用三明治製作工藝，將鏡片的色彩勻稱包覆於矽水膠中間層，這樣精細的設計讓使用者備感安心。Refrear初心是幫助每個人都擁有舒適且健康的眼睛，後續規劃推出功能型、高規格型等各項產品，以滿足日本使用者需求。

視陽專注研發眼健康解決方案，積極開創新產品、新技術，擴大事業版圖，以回應全世界眼健康需求，截至今年第1季，視陽營收8.15億元、稅後純益1.7億元，EPS 2.7元，營收相較去年同期成長55%。除了隱形眼鏡產品外，視陽在台灣也擁有醫療服務公司– 川揚視康(股)公司，與醫療院所合作，提供單支裝100%自體血清點眼液，造福嚴重乾眼症及角膜損傷等患者，且單支裝更方便使用及保存，較目前市場上同類型產品具競爭力。

日本 隱形眼鏡

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