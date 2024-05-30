藥華藥新藥 Ropeg 獲新加坡藥證 搶攻東南亞 MPN 市場

藥華藥（6446）30日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）已獲新加坡衛生科學局（HSA）核准上市，將用於治療真性紅血球增多症（PV）。藥華藥將依照規劃正式啟動Ropeg於新加坡上市之銷售業務及行銷活動。

藥華藥表示，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，根據市場研究，新加坡約有500名PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（HU）、干擾素等。

藥華藥執行長林國鐘表示，藥華藥於2021年即在新加坡創立子公司，於當地推動臨床試驗、進行藥證申請及行銷活動，布局東南亞市場。感謝團隊的努力和新加坡醫師們的支持，方能達成獲得新加坡PV藥證的重大里程碑，讓Ropeg的全球布局更加完整。公司將持續努力，讓Ropeg可以造福更多東南亞的PV病患。

Ropeg為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約40個國家核准用於PV，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，各地患者用藥人數持續穩定成長。本次再下一城獲新加坡PV藥證，宣示搶攻東南亞MPN市場。

藥華藥5月份頻報喜，繼5月初公告4月營收6.7億元，年增率97.81%後，5月中第1季財報出爐，更宣告達到單季本業獲利之重大里程碑。20日依主管機關要求公告4月自結數，4月淨利4.98億元，年增逾3倍；4月單月每股純益（EPS）1.5元，已超過第1季EPS。5月底再報佳音，喜獲新加坡PV藥證。中國、馬來西亞PV藥證目前則在審查當中，預計今年取證。展望今年，除期許成為力拚獲利極大化的一年外，更可望是國際藥證豐收的一年。

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