海光攜手元大銀 開辦員工持股信託

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
海光董事長黃韋翰(右五)代表與元大銀行共同簽訂員工持股信託契約。(元大銀行/提供)
海光董事長黃韋翰(右五)代表與元大銀行共同簽訂員工持股信託契約。(元大銀行/提供)

海光企業（2038）成立於1969年，總部位於高雄小港，為煉鋼軋鋼一貫化的建築鋼材專業廠商，深耕鋼筋產業已55年，產品廣泛應於國內外各項大小公共工程與民間建案，扣件表面處理業務亦蒸蒸日上，目前集團員工逾有五百人。

海光董事長黃韋翰表示，海光在規劃公司未來發展藍圖時，非常重視員工各項福利和對公司的向心力，同時落實「family」的概念，將員工當成家人，堅持做良心企業，時常參與公益回饋社會，均與主管機關近期推動的企業永續經營方向不謀而合。透過辦理「員工持股信託」，由公司提列獎勵金補助員工定期定額投資海光股票，不僅落實照顧員工，提高員工對公司向心力，更讓海光集團員工可藉由「員工持股信託」成為海光的股東，與公司共享營運獲利，讓員工長期參與公司經營成果、時間複利效果累積財富，作為員工未來退休生活的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活，公司亦可達到留才攬才效果，共創勞資雙贏局面。

海光辦理員工持股信託案已通過董事會，選擇辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期投資海光公司股票，達成員工與公司共榮目的，共謀企業永續經營發展。

海光董事長黃韋翰表示，長期以來一直堅信人才是公司發展的基石，員工是公司最重要的資產，透過這次「員工持股信託」，讓員工成為公司股東，戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，強化勞資夥伴關係，創造值得信賴的企業形象。

股票 退休

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