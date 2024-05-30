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日圓持續貶值 機械公會理事長表示…高階訂單都被日商搶光

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會理事長莊大立表示，「台灣工具機的生存空間真的愈來愈小。」日圓持續貶值，台灣工具機高階機種訂單都被日商搶光了，中國大陸中低階機種又低價傾銷，台灣工具機產業面臨有史以來最嚴峻危機。

莊大立不諱言，其實不只日圓，韓元也連貶好幾年，公會接獲不少會員廠商反映，表示愈來愈多歐洲代理商改賣日本機、韓國機，東南亞代理商「開始嘗試」賣大陸機，台灣工具機優勢正逐漸流失，讓大家很氣餒。

莊大立最在意的是，台灣工具機近幾年積極往高階複合機轉型升級，但在日圓大貶無情打壓下，所有努力幾乎付諸東流。

莊大立指出，過去台灣工具機與日本工具機約有二至三成價差，這讓台灣工具機在國際市場保有競爭力，隨日圓持續貶值，目前雙方價格幾乎一樣，「在兩者之間選擇，有誰還會買台灣的工具機？」

台灣工具機今年前四月出口值7.02億美元，較去年同期大幅減少14.6%；4月出口1.72億美元，更較去年同期減少26.1%，目前看來還會持續衰退，情況並不樂觀。

今年前四月台灣工具機主要出口國，除排名第一的中國大陸較去年同期成長5.3%外，排名第二的美國衰退19.1%。

工具機 日圓

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