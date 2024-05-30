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日圓狂貶 威脅我工具機業…廠商出口競爭壓力更大了

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日圓兌歐元本月來貶值速度已超過日圓兌美元，交叉匯率接近歷史低點。 （路透）
日圓兌歐元本月來貶值速度已超過日圓兌美元，交叉匯率接近歷史低點。 （路透）

由於市場加強揣測歐洲央行（ECB）將因通膨居高不下而緩慢降息，日圓兌歐元本月來貶值速度已超過日圓兌美元，交叉匯率接近歷史低點，成為日本出口商利多。但這也可能讓已承受日圓貶值競爭壓力的台灣工具機出口，遭遇更大挑戰。

日圓兌歐元29日盤中維持在平盤附近，報170.65日圓兌1歐元，距離4月29日觸及的紀錄新低171.56日圓不遠，本月來累計貶值1.4%，相較下，日圓兌美元同期小幅升值0.3%。

儘管日本銀行（央行）3月結束全球最後的負利率政策，與聯準會（Fed）及ECB等其他央行利差依然龐大。ECB官員對降息步伐已出現歧見，提高投資人認為ECB將漸進降息的預期；英國央行預料也將因通膨頑固緩慢降息，帶動英鎊兌日圓一度升至2008年以來最高。

近來市場低度波動，也增添日圓利空，因為會鼓勵投資人進行套利交易，以低成本借入更多日圓、投資國外收益率更高的資產。日本10年期公債殖利率29日盤中升至1.08%，為2011年來最高位置，還是比德國同天期公債殖利率低了超過1.5個百分點。

野村證券日本外匯策略主管後藤祐二朗指出，「日圓持續面臨套利交易帶來的下行壓力」，「歐元從一些基本面因素獲得額外支撐，如服務業通膨壓力僵固、薪資再度加快成長及經濟觸底反彈，ECB可能6月降息，但對降息的立場謹慎，成為提振歐元的另一因素」。

三菱日聯銀行外匯交易部主管大原豪認為，歐元和英鎊兌日圓可能還有更多上行空間。

日圓兌歐元今年來累計貶值9.6%，有望提振對歐洲有大量銷售的日本企業業績。彭博資訊指出，歐洲銷售占比最高的日本企業，平均預期日圓兌歐元交叉匯率為156日圓，遠高於目前的170.65日圓。

電動工具製造商牧田公司有46%銷售來自歐洲，推算日圓匯率每貶值1日圓，將使營業利益增加近9億日圓。佳能估算，日圓每貶值1日圓，將使4~12月期間營業利益增加25億日圓。

日圓匯率 日本銀行 降息

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