AI不動產直購技術在台崛起！ 顛覆房地產交易的新時代

AI不動產直購技術正在改變全球不動產交易的方式！藍海策略營銷管理顧問公司29日發布「AI不動產直購平台」，標榜通過不動產直購專利，可大幅提升交易的效率和透明度。這項專利不僅簡化了交易流程，還能大幅減少無效交易，並提升交易的穩定性和可靠性。

藍海策略營銷管理顧問執行長吳鎮森指出，隨著科技的發展，不動產交易市場正面臨一場前所未有的變革。藍海策略營銷管理顧問作為這場變革的領頭羊，通過引入AI人工智能技術及不動產直購專利，將徹底革新了買賣雙方的交易過程。

吳鎮森表示，這項專利可以通過以下幾點來優化不動產交易流程。首先，是無面談或議價流程：買方和賣方不再需要面對面的議價過程，買方可以直接在平台上購買物件，減少不必要的干擾與流程，進而提升整體交易效率。

其次，是透明的交易價格：所有在AI不動產直購平台上的物件，都必須事先通過銀行的評估和授信才能上架，確保每個物件的價格和貸款金額的透明度，減少因為價格不透明而產生的認知落差，也能排除無效的帶看和議價過程。

另外，則是有效的帶看管理：AI不動產直購平台提供買方客戶物件的密碼鎖密碼或者帶看時間，買方可以自行選擇是否要自行看屋或者申請開發仲介員前來解說，這樣的做法既節省了客戶以及仲介的時間，也提高了帶看的效率與成交率。

吳鎮森強調，未來所有的簽約和點交流程，都是在該物件所在地授權的代書事務所進行，這樣做既便利了買賣雙方，也確保交易的合法性和安全性。

買賣雙方簽立不動產買賣契約書時，直接至該物件所在地的授權代書事務所進行簽約流程，這樣可以節省代書的辦公路程時間，以及等待議價的時間，如此也能提升整體交易流程的速度。

至於銀行端的合作，吳鎮森說，AI不動產直購平台與銀行端合作，銀行提供具有公信力的總價和貸款額度供消費者參考，不但可提高整個不動產業的交易速度，也直接加速了銀行業的發展。

展望未來，吳鎮森表示，AI不動產直購平台的推出，不僅提升了交易的效率和透明度，還為不動產交易市場注入了新的活力。隨著科技的進一步發展，這樣的平台也有望在國際上繼續擴展其應用範圍，成為不動產交易市場的主要模式之一。

儘管AI不動產直購平台可以帶來許多優勢，但吳鎮森不諱言，其面臨的挑戰也不容小覷。市場上還可能會有其他競爭對手，嘗試通過類似的技術來擴展其市場份額，這對AI不動產直購平台來說，是一種潛在的競爭壓力與挑戰。

「AI不動產直購平台的推出，就如同推出AI房仲，不僅改變了傳統不動產交易方式，還為行業帶來更多創新和可能性」吳鎮森說，未來期待看到這樣的技術，進一步在國際上發展，並為更多不動產買賣雙方，以及交易流程中所有的專業人士，帶來便利性和透明度。

他透露，目前在國際領域，公司也已開始啟動合作洽談事宜，未來也不排除與國內各大房仲品牌率先合作共同發展。

商品推薦