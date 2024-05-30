PwC：七成台企看好併購市場
資誠（PwC Taiwan）昨（29）日發布《2024台灣併購白皮書》指出，逾七成台灣企業看好2024年併購市場，有超過五成認為今年併購金額將顯著提高。
資誠指出，去年大型併購交易較少，台灣市場交易金額衰退36％，但從件數看，去年台灣併購交易共131件、年增12％，連三年成長並創新高，預計今年有機會續創高峰。
資誠表示，為了解台灣企業對於併購關鍵議題看法，今年併購白皮書調查產業、私募創投等，整合台灣企業對今年市場展望，整體而言樂觀，有逾七成看多今年併購市場，有逾五成認為併購金額將顯著提高。
東南亞併購熱潮不減，日本躍居第二大台灣企業偏好併購地區；台灣企業預期的併購交易金額仍以5,000萬美元以下為主，並取得被併購標的控制權以主導經營；另外，ESG績效好壞雖不會直接導致併購交易終止，卻將直接影響估值及交易條件。
普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，去年全球併購市場受地緣政治、各國築起高科技壁壘、央行延續高利率政策、經濟衰退疑慮等影響下，動能受到壓抑。
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