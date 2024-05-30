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航空貨運5月起明顯價量齊揚 下半年更旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空貨運來自電商、AI伺服器及傳統電子、高單價水果、汽車零組件等需求旺。 路透通訊社
航空貨運來自電商、AI伺服器及傳統電子、高單價水果、汽車零組件等需求旺。 路透通訊社

航空貨運來自電商、AI伺服器及傳統電子、高單價水果、汽車零組件等需求旺，長榮航（2618）總經理孫嘉明昨（29）日證實，今年4、5月航空貨運「很反常」，因為比預期好很多。

隨著貨運需求提前轉旺，華航、長榮航貨機準備搶市，其中，長榮航新加入一架777新貨機，效益也將顯現在未來營收上。

孫嘉明表示，根據過去經驗，航空貨運客戶多以載運電子產品為主，在每年的4、5月通常都比較淡，今年則很反常，5月起明顯價、量齊揚，市場需求暢旺；就目前市場變化，航空貨運下半年甚至會比上半年還旺。

華航配合機隊汰舊計畫，持續引進777F貨機，今年將陸續完成三架交付，未來將以十架777F及八架747-400F共18架全貨機的規模，搭配全線客機腹艙運能，優化貨運營運效益。

華航爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取最佳營收。

長榮航空看好航空貨運市場長期需求，擴大航空貨機的布局，今年第1季長榮航第九架777F貨機將加入營運，成為推升營收成長的新動能。

營收 長榮航空

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