長榮航董座林寶水看好市場持續復甦 今年客貨運還會成長

長榮航空（2618）昨（29）日舉行股東會，董事長林寶水表示，該公司去年因為解封效應而客貨兩旺，今年還有成長空間；未來，力拚「年年有盈餘、穩定配股息」。

對於營運面，林寶水說，去年長榮航受惠於解封後效益，貨、客運各方面在經濟等大環境恢復，帶動長榮航營業表現上出現比較好的成績，今年市場變化還是沿著整個復甦軌道持續進行，客運、貨運上都有繼續再成長的空間。長榮航昨天股東會承認去年財報，並通過每股配發1.8元現金股利。

長榮航董座林寶水談話要點

至於策略面，林寶水指出，長榮航空今年營運策略有三大方針，首先強化樞紐轉運並優化航網效益；其次，彈性機隊調度，提升使用率；第三，全球客服升級，品牌經營進化。在三大策略推動下，積極開拓客、貨運新市場及加密潛力航點布局，深化星盟及盟航合作，拓展客貨運網路效益，長榮航空全力朝著年年有盈餘，都能穩定配股、配息給股東方向挺進。

長榮航空昨日股東會進場前，出現小股東領贈品而「大排長榮」的盛況，人龍從張榮發基金會B1排到北市仁愛路及信義路口。長榮航今年股東贈品相當暖心，送股東陶瓷保溫杯墊禮盒組，內容包含380ml陶瓷杯、陶瓷杯蓋及攪拌棒，尤其保溫盤最讓小股東期待， 插入USB孔即可保溫，平均保溫溫度約45~55度。

針對股東提問機票價格是否走低，林寶水分析，市場競爭激烈機票價格在淡、旺季時波動加大是正常情況，航空業有淡、旺季，在淡季機票價格會略為下滑，這是正常情況。

在航線的規劃上，因應旅遊需求強勁，規劃自今年3月起復飛日本松山航點，高雄至福岡、高雄至澳門航線增班，並於高獲利航線加大機型運營；同時利用機隊空檔，機動加密熱門航點班次，搭配精緻的艙位管理，提升營運效益。

林寶水進一步表示，根據國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空產業旅客人數將達47億人次，創下歷史新高；航空貨運量將達至6,100萬噸，年增5%。林寶水預估該公司今年航空客運載客1,290萬人次，年增14.5%；航空貨運，預估載貨76.3萬噸，年增8.8%。另外，長榮航空持續擘劃全球客服，整合人力資源；聯手星級主廚，打造高品質機上餐飲饗宴，另外在優化機隊組成，計劃今年起陸續交付11架波音787客機及一架777貨機；2026年起陸續執行三架777-300ER改裝為貨機。

長榮航機隊將持續迭代更新，預計於2026年至2030年引進18架空中巴士A350-1000廣體客機，還有額外六架飛機之採購選擇權；且於2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo窄體客機。

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