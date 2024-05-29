快訊

黃仁勳又逛台北知名夜市 今晚「加碼」帶上張忠謀夫婦

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

中部14個不動產相關公會 與東海大學攜手從校園培育人才

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中部14個不動產相關公會攜手東海大學打造不動產產學專班，培育產業所需人才。記者宋健生／攝影
中部14個不動產相關公會攜手東海大學打造不動產產學專班，培育產業所需人才。記者宋健生／攝影

台中市不動產開發公會等14個不動產領域相關公會，與東海大學舉行「不動產暨永續課程推動會議」，台中市不動產開發公會理事長林正雄宣布，14個公會將推薦至少100名業師，建立國內最大的不動產相關業師人才庫，全力推動教育向下紮根計畫。

林正雄強調公會將攜手東海大學，共同打造一個結合建設、不動產法規、建築設計、土地專業，以及永續議題的不動產產學專班，積極培養產業所需的不動產永續人才。

東海大學校長張國恩則表示，為打造產學間緊密鏈結及落實建築淨零排碳永續經營，東海大學未來將聘請各公會推薦的業師，到東海大學管理學院EMBA教授建設業實質運用相關課程，推動更緊密的產學合作

張國恩期盼可以培養出更多的AI建築、綠建築等相關專業人才，東海大學的未來大學理念，其中最重要的就是開放校園，透過引進業界資源，結合校園師資來培育學生，以實務經驗共同培育出能為產業所用的人才。

林正雄指出，此次與東海大學的合作，前後歷時一年的籌劃，主要結合了不動產業各個領域的公會，讓師資整合的目標能夠更全面性，且讓EMBA的教育更符合產業實際需求，傳授實務經驗分享，與在校老師互補合作，強化教程的實質強度。

林正雄表示，國內不動產產業蓬勃發展，企業求才若渴，因此台中市不動產開發公會發起串連各相關公會，並攜手東海大學，為不動產行業規劃更多實用的專業課程，以培育更多不動產、建築、土地跨域人才。

林正雄說過去學界對產業教育的貢獻可說不遺餘力，但從企業用人的角度來看，好像有點「隔靴搔癢」的感覺。尤其時代在改變，公會希盼透過業師的加入，能夠讓東海大學推動因應時勢規劃的課程及實務經驗傳授時，能夠縮短學用落差、進一步達到學用合一的目的。

「教育必須貼近產業趨勢！」林正雄不諱言，很多企業在進用新人時，往往發現這些學校教出來的學生只會畫圖，不懂如何應用所學，對實際產業環境、法規運作、營運流程等都不甚了解，結果公司還要花二、三年的時間再教育，才能真正為公司所用。

未來透過業師的參與授課，讓學生了解實務執行面上要應用操作，才能發揮所長，符合企業實務的需求。林正雄也強調，業師對教育都有使命感，絕對不是要搶學校老師的飯碗，而是看到各大學教育還有加強的空間。

目前也是東海大學學術發展文教基金會董事的林正雄，稍早捐贈200萬元永續教育經費，全面助力東海大學深化永續ESG教育外，未來也希望結合產學能量，共同打造未來企業永續菁英人才。

而台中市不動產開發公會也相當重視產業趨勢的發展，包括推動教育訓練、人才培育等，日前剛舉辦「2050建築淨零碳排永續經營系列講座」，講師陣容包括麗明營造執行副總陳水添、根基營造（2546）副總曾志國、合作金庫銀行法金部科長郭銘展、低碳建築聯盟博士陳怡蓉、內政部營建署建管組簡任正工程司陳清茂等人，吸引業界踴躍參與。

不動產暨永續課程推動會議，東海大學出席的代表包括校長張國恩、副校長詹家昌、管理學院院長李書行、創藝學院院長許和捷、公共事務處長黃兆璽、創新學院院長翁紹仁等人。

公會代表有台中市不動產開發公會理事長林正雄、台中市建築師公會理事長虞承宗、台中市不動產聯盟協會理事長吳本源、台中市結構工程技師公會理事長許庭偉、台中市土木技師公會理事長林育信、台中市地政士公會理事長劉芳珍、地政士公會全聯會榮譽理事長李嘉嬴、台中市不動產仲介經紀公會理事長林志雲。

以及中台灣不動產估價師公會理事長黃昭閔、台中市地政學會理事長孫麗玉、台中市代銷公會理事馬珊珊、台中市室內設計公會理事長李仲立、台中市不動產經紀人公會理事長陳淑惠、台中市工程技術顧問商業同業公會理事長高原、台中市不動產開發公會副理事長謝麟兒、台中市不動產開發公會秘書長廖心如等人參與。

東海大學 產學合作

延伸閱讀

壽險業不動產增值準備金近200億

朴敘俊掰了網紅女友「小10歲新歡」曝光！曾出演《雙層公寓》　曾祖父是東海大學董事長

立院初審通過不動產估價助理員制度 5資格可任職

立院初審 建立不動產估價助理員制度

相關新聞

SOGO大巨蛋14家餐飲年營收拚8億 黃晴雯揭兩創舉

遠東SOGO插旗大巨蛋，打造北市最大量體商場「Garden City」，首波外圍14家餐飲明天起陸續開幕。SOGO董事長...

中部14個不動產相關公會 與東海大學攜手從校園培育人才

台中市不動產開發公會等14個不動產領域相關公會，與東海大學舉行「不動產暨永續課程推動會議」，台中市不動產開發公會理事長林...

亞果遊艇台中港國際遊艇碼頭8月3日動工 打造遊艇國際門戶

亞果遊艇集團（7566）29日宣布，斥資10億元規劃的台中港國際遊艇碼頭將於8月3日舉行簽約儀式暨動工典禮，全案開發期程...

穩居全國第2大城 建商曝台中房市可再熱5年理由

台中市人口在今年4月突破285萬人，穩居全國第二大城，房市表現火熱。鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中市重大建設陸續完工啟...

比張學友的票還難買 和泰車的LM怎麼比「歌神」還神？

龍頭車廠和泰車的公共事業部對於公司對應的相關需求總是使命必達，但是近來公共事業部門統一口徑，有三件事絕對幫不上忙。一個是張學友演唱會的票，一個是Toyota Alphard的車，一個就是Lexus LM的車，這三件事是有錢也沒辦法辦到的事。

六都火災次數大評比！新北市逾2200件居冠 全國祝融之災五大原因出爐

據內政部統計，2023年起至今年3月為止，全國共發生2萬3,374件火災。六都暨新竹縣市中，發生火災次數最多的是新北市有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。