中部14個不動產相關公會 與東海大學攜手從校園培育人才

台中市不動產開發公會等14個不動產領域相關公會，與東海大學舉行「不動產暨永續課程推動會議」，台中市不動產開發公會理事長林正雄宣布，14個公會將推薦至少100名業師，建立國內最大的不動產相關業師人才庫，全力推動教育向下紮根計畫。

林正雄強調公會將攜手東海大學，共同打造一個結合建設、不動產法規、建築設計、土地專業，以及永續議題的不動產產學專班，積極培養產業所需的不動產永續人才。

東海大學校長張國恩則表示，為打造產學間緊密鏈結及落實建築淨零排碳永續經營，東海大學未來將聘請各公會推薦的業師，到東海大學管理學院EMBA教授建設業實質運用相關課程，推動更緊密的產學合作。

張國恩期盼可以培養出更多的AI建築、綠建築等相關專業人才，東海大學的未來大學理念，其中最重要的就是開放校園，透過引進業界資源，結合校園師資來培育學生，以實務經驗共同培育出能為產業所用的人才。

林正雄指出，此次與東海大學的合作，前後歷時一年的籌劃，主要結合了不動產業各個領域的公會，讓師資整合的目標能夠更全面性，且讓EMBA的教育更符合產業實際需求，傳授實務經驗分享，與在校老師互補合作，強化教程的實質強度。

林正雄表示，國內不動產產業蓬勃發展，企業求才若渴，因此台中市不動產開發公會發起串連各相關公會，並攜手東海大學，為不動產行業規劃更多實用的專業課程，以培育更多不動產、建築、土地跨域人才。

林正雄說過去學界對產業教育的貢獻可說不遺餘力，但從企業用人的角度來看，好像有點「隔靴搔癢」的感覺。尤其時代在改變，公會希盼透過業師的加入，能夠讓東海大學推動因應時勢規劃的課程及實務經驗傳授時，能夠縮短學用落差、進一步達到學用合一的目的。

「教育必須貼近產業趨勢！」林正雄不諱言，很多企業在進用新人時，往往發現這些學校教出來的學生只會畫圖，不懂如何應用所學，對實際產業環境、法規運作、營運流程等都不甚了解，結果公司還要花二、三年的時間再教育，才能真正為公司所用。

未來透過業師的參與授課，讓學生了解實務執行面上要應用操作，才能發揮所長，符合企業實務的需求。林正雄也強調，業師對教育都有使命感，絕對不是要搶學校老師的飯碗，而是看到各大學教育還有加強的空間。

目前也是東海大學學術發展文教基金會董事的林正雄，稍早捐贈200萬元永續教育經費，全面助力東海大學深化永續ESG教育外，未來也希望結合產學能量，共同打造未來企業永續菁英人才。

而台中市不動產開發公會也相當重視產業趨勢的發展，包括推動教育訓練、人才培育等，日前剛舉辦「2050建築淨零碳排永續經營系列講座」，講師陣容包括麗明營造執行副總陳水添、根基營造（2546）副總曾志國、合作金庫銀行法金部科長郭銘展、低碳建築聯盟博士陳怡蓉、內政部營建署建管組簡任正工程司陳清茂等人，吸引業界踴躍參與。

不動產暨永續課程推動會議，東海大學出席的代表包括校長張國恩、副校長詹家昌、管理學院院長李書行、創藝學院院長許和捷、公共事務處長黃兆璽、創新學院院長翁紹仁等人。

公會代表有台中市不動產開發公會理事長林正雄、台中市建築師公會理事長虞承宗、台中市不動產聯盟協會理事長吳本源、台中市結構工程技師公會理事長許庭偉、台中市土木技師公會理事長林育信、台中市地政士公會理事長劉芳珍、地政士公會全聯會榮譽理事長李嘉嬴、台中市不動產仲介經紀公會理事長林志雲。

以及中台灣不動產估價師公會理事長黃昭閔、台中市地政學會理事長孫麗玉、台中市代銷公會理事馬珊珊、台中市室內設計公會理事長李仲立、台中市不動產經紀人公會理事長陳淑惠、台中市工程技術顧問商業同業公會理事長高原、台中市不動產開發公會副理事長謝麟兒、台中市不動產開發公會秘書長廖心如等人參與。

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