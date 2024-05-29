亞果遊艇台中港國際遊艇碼頭8月3日動工 打造遊艇國際門戶

亞果遊艇集團（7566）29日宣布，斥資10億元規劃的台中港國際遊艇碼頭將於8月3日舉行簽約儀式暨動工典禮，全案開發期程約5年，其中第一期國際遊艇碼頭49席泊位將於今年底完工啟用，台中港也將成為中台灣遊艇國際門戶。

至於第二期52席泊位及遊艇大街、海洋學院、遊艇俱樂部、海洋學院、船艇岸置場及相關商業服務設施，預計2026年起陸續啟動開發，未來將提供會員、船主及遊客多樣化的海陸休閒體驗，並結合三井Outlet Mall形塑台中海線商業新核心。

亞果遊艇推動的台中國際遊艇港，位於三井台中港Outlet Mall摩天輪美景旁，計畫開發面積約10.77公頃，包括5.9公頃的港埠用地及4.87公頃的水域面積。亞果擁有30年租賃期，必得優先續約20年。

亞果副總經理王昱茗指出，台中國際遊艇港周邊交通便利，連接台灣大道和西濱快速道路，方便來往台中市區及北接苗栗、南連彰化，為串聯台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館等沿海商業景點的複合式臨水遊憩空間。

王昱茗表示，台灣近幾年來平均每年約可增加100艘註冊遊艇，而截至今年4月底，全台登記的遊艇數量已達1,474艘；台中港國際遊艇碼頭開發計畫可望帶動產業服務鏈成熟，建立中台灣遊艇觀光門戶形象。

另外，亞果遊艇集團特約經銷商中歆企業總經理陳福臺，特別邀請前山隆通運公司總經理王楨德，共同成立亞歆海洋國際公司，並在亞果遊艇團隊帶領下，計畫將台中港遊艇碼頭打造成兼具遊艇休憩、海洋教育及親子遊樂三位一體的國際級遊艇碼頭。

中歆企業創立於2006年，基於對義大利文化的熱愛與追求高品質的堅持，引進義大利原地生產MESON’S時尚廚房、與位於義大利國寶級STOSA廚具，並結合Varaschinc豪華娛樂家具、VARASCHIN郵輪等級戶外家具及北歐軟裝。

陳福臺希望藉由與亞果的合作，從陸地延伸到海上，以船艇為第二個家的概念打造，提倡強調品味的「五感生活」，持續為「家」描繪出更符合人性的需求。

王昱茗則表示，亞果遊艇集團自2014年成立以來，積極推動遊艇及帆船休閒產業發展，目前在台灣西部海岸線及離島分別建構了：亞果高雄愛河灣遊艇碼頭、亞果台南安平碼頭、亞果澎湖遊艇碼頭，共計三個碼頭。

隨著台灣遊艇及帆船數量持續增加，專屬遊艇及帆船泊位需求日益增長，為填補中部地區缺乏專業遊艇碼頭的空白，因此決加碼投資台中港20A、20遊艇碼頭，厚植船舶停放設施的目標，促進台灣船艇普及率。 亞果遊艇宣布斥資10億元規劃的台中港國際遊艇碼頭將於8月3日動工。記者宋健生／攝影

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