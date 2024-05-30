ESG最前線／四步驟落實ESG

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

多數企業不會質疑ESG的重要性，為了要符合主管機關、投資人或客戶的期望，都想取得一個好的ESG評比。然而ESG涵蓋的範圍廣泛，到底要從什麼面向切入著手，又該如何規劃執行步驟？茲簡要分享如下。

首先，企業最核心的元素是「人」，更完整且客觀的定義是「利害關係人（stakeholders）」。企業在探討什麼是重要的ESG議題之前，應該先盤點與ESG最息息相關的利害關係人有哪些，並且給予先後排序（prioritize）。

例如，對環境有重大衝擊的事業，要把「社區居民」的重要性放在前面；又或者，需要爭取到更多資金來源的新創公司，應該將「投資人」的順位往前提。利害關係人的優先排序，會依據產業特性、以及公司正處於哪一個發展階段而有所不同。

其次，蒐集所屬產業的「重大性議題（materiality）」。近年來在各種ESG評比框架日趨成熟之下，特定產業所關注的ESG議題是什麼，已經有愈來愈多國際標準可以參考，其中又以SASB和GRI最容易上手。

SASB為「永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board）」在2010年發布，目的在提供投資人一個量化、質化並行的永續資訊揭露標準。SASB將ESG框架劃分為五大面向（環境、社會資源、人力資源、商業模式與創新、領導力與公司治理）與11項產業別（sectors），並且組合成含有26項通用ESG議題的「重大性地圖索引（Materiality Map）」，以供企業索引參考。

而在GRI「全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative)」發布的準則，則是另一種查詢產業有哪些重大議題的標準。GRI官方目前提供「石油與天然氣業（GRI 11）」、「煤業（GRI 12）」、「農業、水產養殖和漁業（GRI 13）」等特定產業的「產業準則」，其他產業陸續更新中。

第三，在盤點完「利害關係人」與「重大議題」後，則是透過進一步的訪談、調查，得到如「重大性議題矩陣」這樣的分析結果，並取得管理團隊的共識與認可，才能確保ESG的發展方向與公司的重大政策互無牴觸，甚至是相輔相成。

第四，將企業的ESG重大議題，展開成為相關部門的「關鍵績效指標（KPI, Key Performance Index）」，也就是把ESG的理念（願景、口號）轉化為可執行、可衡量、可修正的行動計畫。

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