創新平台／鷹眼篩選 找到細胞治療之鑰

異體細胞治療已成為再生醫學研發最夯主題，工研院在經濟部產業技術司補助下，耗時八年開發出一套精準化、標準化的細胞篩選機制「細胞功能之鑰」，利用精準單分子辨識技術，可快速找出細胞最適合的治療用途，製造成本估只有目前細胞治療產品的十分之一，創新技術更獲得2024年愛迪生獎（Edison Awards）銀牌，有望帶動國內再生醫學產業轉型升級，進而嘉惠更多患者。

談到研發的起心動念，工研院生醫與醫材研究所組長王羽淇表示，2015年發生八仙樂園塵爆事件，導致大量燒燙傷病患，讓醫療體系即時救治的能力面臨大挑戰，也讓團隊強烈震撼，不禁深思如何用細胞治療提高救治速度與效率。因此工研院決定召集涵蓋醫療、生命科學、生醫電資等跨領域20人小組，啟動漫長的研究。

王羽淇指出，傷口修復要快，相較於「自體」細胞治療要先從患者自己身上抽取細胞，送至實驗室耗時數周強化後再放回體內治療，事前製作好、隨時可用的「異體」細胞製劑就成為更好的選項。

這就好比深夜肚子餓想吃麵，此時才去磨小麥、擀麵糰較為緩不濟急，快煮麵是更好選擇。而「異體」細胞製劑最關鍵的就是找到表現絕佳的「超級捐贈者」，取其活力滿滿的幹細胞做成生物製劑。重點是，怎麼找呢？

王羽淇說，團隊決定先畫靶、再射箭，從再生修復的主題出發，選定心肌梗塞，糖尿病足等疾病，在茫茫的生物特徵當中，以「鷹眼」比對各自對應的條件，例如治療心肌梗塞的幹細胞要有哪些生物特徵，才能達到治療效果？透過反覆實驗終於歸納出40種適應症的「鑽石組合」，只要把幹細胞資料輸入，立即可進行比對，快速找出細胞最適合的治療用途，也因為找到這把「鑰匙」，逐步打造出國內第一座「異體間質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells；簡稱MSCs）原料庫」。

挑出細胞還不夠，生產效率也得提高，團隊接力催生「貼附型細胞自動化生產系統」，搭配獨家配方，讓醫院在院內即可低溫儲存生物製劑，病患一有需求即可使用，製造成本也大幅下降。目前已應用於「急性心肌梗塞」、「糖尿病傷口修復」，並技轉予國內生技廠商臨床試驗中，未來還可應用於退化性關節炎、腎臟病等治療，希望讓細胞治療造福更多患者。

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