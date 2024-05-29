快訊

苗縣議員銀樓63枚戒指全被搶 損失80多萬急報案

必比登推薦50年老店「陳明統爌肉飯」 配菜防腐劑、農藥超標

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

穩居全國第2大城 建商曝台中房市可再熱5年理由

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市13期重劃區空拍圖。圖／台中市政府提供
台中市13期重劃區空拍圖。圖／台中市政府提供

台中市人口在今年4月突破285萬人，穩居全國第二大城，房市表現火熱。鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中市重大建設陸續完工啟用，加上台積電中科擴廠，年輕科技族移居台中人數大增，購屋需求高，所以今年前4個月建物買賣移轉棟數年增24.6%，買盤強勁，新重劃區與危老案接棒崛起，預估房市至少再熱5年。

鄉林不動產研究室說，人口紅利帶動房市剛需，台中市住宅類建物開工戶數，2017年至2023年連七年居六都之冠，此外，今年前4個月，台中建物買賣移轉棟數1萬6205棟，較去年同期1萬3006棟，年增率24.6%。

鄉林不動產研究室分析，人口與交通向來是區域房市最大動能與票房保證，台中市在人口紅利支撐下，開發商在13期、14期，單元四、五、六及水湳經貿園區持續購地，致使附近地價在今年第一季上漲一成，尤其是14期「漢神洲際購物中心」主體建築即將完工，鄰近的洲際路成為開發商兵家必爭之地。

鄉林不動產研究室指出，危老建案崛起，開發商瞄準成熟的市中心為發展重心，開發新藍海。內政部統計全台截至3月底，已有3541件危老案經過核准，台中市居6都第二，超越新北市，台中市平均屋齡雖不若雙北老舊，但也已經進入危老重建大時代。

中市危老重建集中在哪些區域？以去年台中市危老重建核准計畫清冊175件分析，與人口紅利息息相關，去年核准危老重建以人口數多的北屯區24件、西屯區23件，市中心區開發較早、人口密集且開發趨於飽和的北區17 件、南區15件與西區12件。

台中市14期重劃區內的台中洲際棒球場。記者趙容萱／攝影
台中市14期重劃區內的台中洲際棒球場。記者趙容萱／攝影

房市 鄉林

延伸閱讀

台南工地致鄰房傾斜 6月3日開協調會確保受損戶權益

違建申請危老重建「闖關成功」 北市建管處：建築師已送懲戒

晴空匯火警 備用電源、照明未啟動？他點名建商：曾發生竹北天坑

法官出手！官民對「罰多少」各退一步 行政訴訟上訴創調解首例

相關新聞

穩居全國第2大城 建商曝台中房市可再熱5年理由

台中市人口在今年4月突破285萬人，穩居全國第二大城，房市表現火熱。鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中市重大建設陸續完工啟...

SOGO大巨蛋14家餐飲年營收拚8億 黃晴雯揭兩創舉

遠東SOGO插旗大巨蛋，打造北市最大量體商場「Garden City」，首波外圍14家餐飲明天起陸續開幕。SOGO董事長...

比張學友的票還難買 和泰車的LM怎麼比「歌神」還神？

龍頭車廠和泰車的公共事業部對於公司對應的相關需求總是使命必達，但是近來公共事業部門統一口徑，有三件事絕對幫不上忙。一個是張學友演唱會的票，一個是Toyota Alphard的車，一個就是Lexus LM的車，這三件事是有錢也沒辦法辦到的事。

六都火災次數大評比！新北市逾2200件居冠 全國祝融之災五大原因出爐

據內政部統計，2023年起至今年3月為止，全國共發生2萬3,374件火災。六都暨新竹縣市中，發生火災次數最多的是新北市有...

大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」明登場 首波9家餐廳開幕

遠東Garden City購物中心打造東區全新聚落，由「潮美食公園GOURMET PARK」明（30）日登場，揭開序幕。...

捷運宅抽不到 信義房屋：多走五分鐘選擇更多

4月初台灣金聯平價宅開標，總計88戶吸引4,797封標單，最熱門的三重菜寮站共構宅「冠德捷世」22樓套房，得標機率僅有0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。