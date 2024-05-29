穩居全國第2大城 建商曝台中房市可再熱5年理由

台中市人口在今年4月突破285萬人，穩居全國第二大城，房市表現火熱。鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中市重大建設陸續完工啟用，加上台積電中科擴廠，年輕科技族移居台中人數大增，購屋需求高，所以今年前4個月建物買賣移轉棟數年增24.6%，買盤強勁，新重劃區與危老案接棒崛起，預估房市至少再熱5年。

鄉林不動產研究室說，人口紅利帶動房市剛需，台中市住宅類建物開工戶數，2017年至2023年連七年居六都之冠，此外，今年前4個月，台中建物買賣移轉棟數1萬6205棟，較去年同期1萬3006棟，年增率24.6%。

鄉林不動產研究室分析，人口與交通向來是區域房市最大動能與票房保證，台中市在人口紅利支撐下，開發商在13期、14期，單元四、五、六及水湳經貿園區持續購地，致使附近地價在今年第一季上漲一成，尤其是14期「漢神洲際購物中心」主體建築即將完工，鄰近的洲際路成為開發商兵家必爭之地。

鄉林不動產研究室指出，危老建案崛起，開發商瞄準成熟的市中心為發展重心，開發新藍海。內政部統計全台截至3月底，已有3541件危老案經過核准，台中市居6都第二，超越新北市，台中市平均屋齡雖不若雙北老舊，但也已經進入危老重建大時代。

中市危老重建集中在哪些區域？以去年台中市危老重建核准計畫清冊175件分析，與人口紅利息息相關，去年核准危老重建以人口數多的北屯區24件、西屯區23件，市中心區開發較早、人口密集且開發趨於飽和的北區17 件、南區15件與西區12件。 台中市14期重劃區內的台中洲際棒球場。記者趙容萱／攝影

商品推薦