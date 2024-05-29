穩居全國第2大城 建商曝台中房市可再熱5年理由
台中市人口在今年4月突破285萬人，穩居全國第二大城，房市表現火熱。鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中市重大建設陸續完工啟用，加上台積電中科擴廠，年輕科技族移居台中人數大增，購屋需求高，所以今年前4個月建物買賣移轉棟數年增24.6%，買盤強勁，新重劃區與危老案接棒崛起，預估房市至少再熱5年。
鄉林不動產研究室說，人口紅利帶動房市剛需，台中市住宅類建物開工戶數，2017年至2023年連七年居六都之冠，此外，今年前4個月，台中建物買賣移轉棟數1萬6205棟，較去年同期1萬3006棟，年增率24.6%。
鄉林不動產研究室分析，人口與交通向來是區域房市最大動能與票房保證，台中市在人口紅利支撐下，開發商在13期、14期，單元四、五、六及水湳經貿園區持續購地，致使附近地價在今年第一季上漲一成，尤其是14期「漢神洲際購物中心」主體建築即將完工，鄰近的洲際路成為開發商兵家必爭之地。
鄉林不動產研究室指出，危老建案崛起，開發商瞄準成熟的市中心為發展重心，開發新藍海。內政部統計全台截至3月底，已有3541件危老案經過核准，台中市居6都第二，超越新北市，台中市平均屋齡雖不若雙北老舊，但也已經進入危老重建大時代。
中市危老重建集中在哪些區域？以去年台中市危老重建核准計畫清冊175件分析，與人口紅利息息相關，去年核准危老重建以人口數多的北屯區24件、西屯區23件，市中心區開發較早、人口密集且開發趨於飽和的北區17 件、南區15件與西區12件。
▪ 主臥附大陽台該怎麼利用？ 網力推：1方式好看又心情好
▪ 晴空匯火災影響房價？ 內行分析：每戶至少虧1千萬
▪ 「晴空匯」惡火引關注 一表看七都火災、這縣市最少
▪ 房市爆熱？專家曝真相：冰與火之歌、熱門物件3大特質
▪ 賴正鎰：科技族購屋剛需居高不下 台中房地產再熱五年
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言