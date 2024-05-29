快訊

苗縣議員銀樓63枚戒指全被搶 損失80多萬急報案

必比登推薦50年老店「陳明統爌肉飯」 配菜防腐劑、農藥超標

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

倍智醫電與台灣AZ簽署合作備忘錄 共推AI輔助肺癌早篩

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

肺癌AI輔助診斷廠商倍智醫電（V5med）29日表示，該公司已與台灣阿斯特捷利康（AstraZeneca Taiwan）公司簽定合作備忘錄，共推AI輔助肺癌篩檢，提升高風險族群篩檢品質及早期介入治療，強化肺癌防治網。

台灣AZ攜手台灣醫療專家、學會，在2020年發起「肺癌存活率倍增倡議平台」，目標2025年將台灣肺癌五年存活率提高1倍，透過三年來與公衛專家、醫學專家及政府部門共同進行交流及基礎建設的建置，在2022年啟動「肺癌早期偵測計畫」，是全球第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者設計的篩檢計畫，執行至今已經揪出千例肺癌，其中有將近85%為早期肺癌。

隨著篩檢計畫的執行及擴大，在可預期的未來，臨床團隊將面臨更多的資料處理及病患照護的需求，因此為了打造個人化精準篩檢策略，臺灣AZ攜手肺癌輔助篩檢AI公司倍智醫電進行合作，透過其高靈敏度的LDCT AI輔助判讀系統，輔助醫師偵測不易發現之早期肺癌病灶，並將結合國際風險預測模型，支持國家肺癌早篩政策，建立兼具精準與資源善用的永續照護模式。

倍智醫電為國內半導體光學檢測設備大廠倍利科技旗下子公司，2022年底推出肺癌輔助篩檢AI產品「倍利肺部影像輔助判讀系統」，該產品憑藉其超過95%的檢出效能，短短一年已有近20家醫院採用。

倍智醫電創辦人林坤禧表示，倍智醫電推動肺癌早篩上不遺餘力，與台灣AZ肺癌存活率倍增倡議平台發起初衷不謀而合，期待後續的合作推廣，相信必能有效推動提升台灣肺癌診治環境。

台灣AZ總裁簡劭庭表示，台灣AZ身為肺癌治療領域的先驅者，一直致力肺癌的早篩早治。深信透過建立以病患為中心的生態圈夥伴關係，能刺激更多創新突破，打造完整照護環境。因此透過國際生醫創新鏈結網絡計劃（A. Catalyst Network）鏈結國內的創新夥伴倍智醫電，希望透過他們的AI技術及臨床醫療輔助軟體，建立國際級的LDCT早篩流程，不僅造福台灣的病患，未來更期待能夠幫助到全球的肺癌照護。

AI 肺癌 醫師

延伸閱讀

桃擴大肺癌LDCT篩檢 43工業區篩9千人41確診勞工吐心聲

6旬男跌倒照電腦斷層意外見肺癌 高風險族群快來篩

宜蘭肺癌死亡率全國第七與「空氣品質」有關？ 議長要求加強監測

37歲女咳嗽惡化一查肺癌末期「2周後去世」 醫示警當心4種咳法

相關新聞

穩居全國第2大城 建商曝台中房市可再熱5年理由

台中市人口在今年4月突破285萬人，穩居全國第二大城，房市表現火熱。鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中市重大建設陸續完工啟...

SOGO大巨蛋14家餐飲年營收拚8億 黃晴雯揭兩創舉

遠東SOGO插旗大巨蛋，打造北市最大量體商場「Garden City」，首波外圍14家餐飲明天起陸續開幕。SOGO董事長...

比張學友的票還難買 和泰車的LM怎麼比「歌神」還神？

龍頭車廠和泰車的公共事業部對於公司對應的相關需求總是使命必達，但是近來公共事業部門統一口徑，有三件事絕對幫不上忙。一個是張學友演唱會的票，一個是Toyota Alphard的車，一個就是Lexus LM的車，這三件事是有錢也沒辦法辦到的事。

六都火災次數大評比！新北市逾2200件居冠 全國祝融之災五大原因出爐

據內政部統計，2023年起至今年3月為止，全國共發生2萬3,374件火災。六都暨新竹縣市中，發生火災次數最多的是新北市有...

大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」明登場 首波9家餐廳開幕

遠東Garden City購物中心打造東區全新聚落，由「潮美食公園GOURMET PARK」明（30）日登場，揭開序幕。...

捷運宅抽不到 信義房屋：多走五分鐘選擇更多

4月初台灣金聯平價宅開標，總計88戶吸引4,797封標單，最熱門的三重菜寮站共構宅「冠德捷世」22樓套房，得標機率僅有0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。