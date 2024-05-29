倍智醫電與台灣AZ簽署合作備忘錄 共推AI輔助肺癌早篩

肺癌AI輔助診斷廠商倍智醫電（V5med）29日表示，該公司已與台灣阿斯特捷利康（AstraZeneca Taiwan）公司簽定合作備忘錄，共推AI輔助肺癌篩檢，提升高風險族群篩檢品質及早期介入治療，強化肺癌防治網。

台灣AZ攜手台灣醫療專家、學會，在2020年發起「肺癌存活率倍增倡議平台」，目標2025年將台灣肺癌五年存活率提高1倍，透過三年來與公衛專家、醫學專家及政府部門共同進行交流及基礎建設的建置，在2022年啟動「肺癌早期偵測計畫」，是全球第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者設計的篩檢計畫，執行至今已經揪出千例肺癌，其中有將近85%為早期肺癌。

隨著篩檢計畫的執行及擴大，在可預期的未來，臨床團隊將面臨更多的資料處理及病患照護的需求，因此為了打造個人化精準篩檢策略，臺灣AZ攜手肺癌輔助篩檢AI公司倍智醫電進行合作，透過其高靈敏度的LDCT AI輔助判讀系統，輔助醫師偵測不易發現之早期肺癌病灶，並將結合國際風險預測模型，支持國家肺癌早篩政策，建立兼具精準與資源善用的永續照護模式。

倍智醫電為國內半導體光學檢測設備大廠倍利科技旗下子公司，2022年底推出肺癌輔助篩檢AI產品「倍利肺部影像輔助判讀系統」，該產品憑藉其超過95%的檢出效能，短短一年已有近20家醫院採用。

倍智醫電創辦人林坤禧表示，倍智醫電推動肺癌早篩上不遺餘力，與台灣AZ肺癌存活率倍增倡議平台發起初衷不謀而合，期待後續的合作推廣，相信必能有效推動提升台灣肺癌診治環境。

台灣AZ總裁簡劭庭表示，台灣AZ身為肺癌治療領域的先驅者，一直致力肺癌的早篩早治。深信透過建立以病患為中心的生態圈夥伴關係，能刺激更多創新突破，打造完整照護環境。因此透過國際生醫創新鏈結網絡計劃（A. Catalyst Network）鏈結國內的創新夥伴倍智醫電，希望透過他們的AI技術及臨床醫療輔助軟體，建立國際級的LDCT早篩流程，不僅造福台灣的病患，未來更期待能夠幫助到全球的肺癌照護。

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