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國邑總經理甘霈：新藥授權金挹注 為下半年動能之一

中央社／ 台北29日電
國邑藥品科技董事長王建治（左）與總經理甘霈（右）。聯合報系資料照片／記者謝柏宏攝影
國邑藥品科技董事長王建治（左）與總經理甘霈（右）。聯合報系資料照片／記者謝柏宏攝影

新藥公司國邑總經理甘霈今天表示，下半年有三大收入挹注營運，包括新藥L606將有北美以外的區域授權金；去年該藥授權美國公司Liquidia，將視其進度而有研發里程碑金；再來會有出售臨床用藥的收入，因此看好今年營運。

國邑主要從事新劑型新藥研發，主要有兩大發展中的藥物，為L606和L608，兩個皆可用於治療罕見疾病動脈肺高壓（簡稱PAH）；L606也可治療間質性肺病（肺纖維化）引起的肺高壓（簡稱PH-ILD），今天於櫃買中心舉辦業績發表會。

國邑L606在2023年6月以2.25億美元（約新台幣70億元），將北美市場授權給美國前二大肺高壓藥品公司Liquidia，由其接續執行PAH的美國三期臨床試驗，目前收案中；PH-ILD預計今年啟動全球多國多中心臨床三期。

談到與Liquidia授權合約，甘霈說，開發及行銷方面，L606未來臨床研發和商業化銷售由Liquidia全權負責；國邑負責L606新藥生產，銷售予Liquidia，價格雙方進行合議。資料使用權方面，國邑可無償使用Liquidia執行PH-ILD的臨床三期資料，申請北美外的市場藥證。

甘霈提到，國邑今年下半年收入，將分為三大塊，首先今年L606至少會有一個北美以外區域的授權金；再來，去年授權給合作夥伴Liquidia，會根據研發進度而有里程碑金；L606一旦從北美授權出去，還將有出售臨床用藥的收入，因此看好今年營運。

至於新型霧化器發展策略，他表示，國邑過去聚焦投入L606的緩釋劑型開發，霧化器則向國際大廠採購。

隨著L606和L608持續發展，國邑表示，考量旗下新藥區域授權的需求，因此自行建立起新一代長效微脂體霧化的關鍵技術，與專業霧化器CDMO（委託開發暨製造服）醫材公司合作，推出自有霧化器與產品平台，希望發展「藥加械組合」新藥的全球布局為目標。

新台幣 櫃買中心 美國

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