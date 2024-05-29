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SOGO大巨蛋14家餐飲年營收拚8億 黃晴雯揭兩創舉

中央社／ 台北29日電
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，GARDEN CITY將不只是傳統的購物中心，而會是新的消費聚落。聯合報系記者林海／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，GARDEN CITY將不只是傳統的購物中心，而會是新的消費聚落。聯合報系記者林海／攝影

遠東SOGO插旗大巨蛋，打造北市最大量體商場「Garden City」，首波外圍14家餐飲明天起陸續開幕。SOGO董事長黃晴雯表示，部分餐廳24小時營業，並引進寵物餐廳，皆為SOGO首度嘗試，年營收目標新台幣8億元。

SOGO今天邀請媒體開箱「Garden City」，黃晴雯指出，商場共4區域，不再只是傳統購物中心型態，而是要打造兼具社交功能的「消費聚落」，首波D區14家餐飲明天起陸續展開試營運，可容納人數約1400位，其中有5家是全台首家、1家為全球概念店、3家為百貨首家、1家為台北首店。

黃晴雯表示，餐廳規劃打破百貨營運模式，首度24小時營業，且一樓餐廳半戶外自成一區，並引進寵物餐廳，都是SOGO從未有過的嘗試。

年底美國大聯盟等級賽事開打，她指出，每一次賽事預估帶來3、4萬人潮，「我們都準備好歡迎球迷朋友」，估14家餐廳一年營業額上看8億元，後續還有更高端餐飲品牌進駐B區。

黃晴雯提到，賽事球迷很多都是一家人，因此Garden City也是以全客層為定位，進行商品規劃；但她強調，「不能只靠大巨蛋人潮」，力拚全客層、全方位、全時段，同時看好和周遭國父紀念館、松菸、飯店與辦公大樓以及東區消費廊道，形成聚客效應。

她透露，Garden City是遠東集團董事長徐旭東所命名，盼在台北市中心「city green hub」將遠東SOGO的永續DNA在此向上提升，「徐董的指導和期許是把Garden City做成台北地標」，讓國際觀光客來台參與賽事、演唱會能享受到匹配的餐飲服務。

C區地下商店街預計8月開幕，黃晴雯說，日本車站地下經濟發展佳，台灣消費者對於地下街較不習慣，因此要做好地下街是一項挑戰，SOGO也絞盡腦汁，相信會端出不同風貌商品、品牌。

SOGO 大巨蛋 黃晴雯

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