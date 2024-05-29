潤泰新：房市格局價量俱穩 兩大買方自住、置產

龍頭車廠和泰車的公共事業部對於公司對應的相關需求總是使命必達，但是近來公共事業部門統一口徑，有三件事絕對幫不上忙。一個是張學友演唱會的票，一個是Toyota Alphard的車，一個就是Lexus LM的車，這三件事是有錢也沒辦法辦到的事。

2024-05-29 18:03