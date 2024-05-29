潤泰新：房市格局價量俱穩 兩大買方自住、置產
潤泰新董事長簡滄圳今天表示，1月總統選戰結束後，去除選舉的變動因素，短線投資客不在市場後，房市就是自住、置產兩大買方撐盤，整體市場回歸供需基本盤。
潤泰創新國際今天舉行股東會，簡滄圳指出，現階段房市為價量俱穩格局，讓市場更明朗化，將持續積極爭取公私法人、大型土地開發、都市更新、聯合開發案，以儲備更多優質土地，推出精緻住商個案，並參與政府重大公共工程標案，結合商場經營及不動產開發創造邊際效益。
潤泰新說明，積極落實智慧建築設計、推出e化智慧住宅體驗，並導入節能、低碳工法，增加預鑄施作範圍，有效減少原物料使用所產生的碳排放，在建築領域推動環保創新，改善環境與能源管理，提升住宅和商辦大樓增值服務。
潤泰創新去年合併營收新台幣273億9414萬元，合併淨利90億2806萬元，每股盈餘2.65元，每股配發現金股利1.5元。
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