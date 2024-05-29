佑全藥局推加盟拚展店 2026年估達250家門市
佑全今天參加櫃買中心業績發表會，總經理文德蘭表示，今年將持續展店，預計6月底門市將達170家，全年目標180家。因今年起拓展加盟店，估2026年可達250家門市，達到一定規模，將可增加採購能力；每年會以10-15%幅度擴增店鋪，長遠目標是開至500家。
今年另一個動能是搶銀髮商機，將規劃在既有門市設立30家醫材中心，讓高齡族群可依照需求挑選商品。
佑全於2009年成為優盛醫學集團子公司，第二大股東與第三大股東，分別是生達化學製藥及富邦媒。
以通路來看，佑全旗下擁有佑全保健藥妝、健康人生藥局及札幌藥粧等3大通路品牌；目前在家樂福也成立佑全保健專區，採專櫃形式銷售保健商品，為寄銷方式，目的是擴展銷售據點，也增加品牌知名度。
文德蘭說，預估2036年台灣連鎖藥局將達到4205家，因此佑全將持續展店，截至今年6月店數將達170家，今年全年目標為180家；規劃展店時一定會網羅藥師，並鼓勵社區藥局進入佑全加盟體系，因此2026年預估店舖能達250家，才能推升利潤，並增加議價能力。
她也提到，佑全另一個核心競爭力是部署樂齡商機。2019年成立第一間示範藥局C級巷弄長照站，提供關懷訪視、共餐、健康促進等服務，並與長照機構合作，提供藥師送藥與藥事服務。未來法規開放，得以快速複製成立，讓藥局成為長照最後一哩路。
另外，佑全也規劃在現有藥局成立30家醫材中心，希望創造銀髮需求。
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