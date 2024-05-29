台肥、中油聯手攻ESG 合作液化天然氣冷能回收再利用

台肥（1722）宣布與中油聯手合作液化天然氣冷能回收再利用；台肥董事長李孫榮指出，液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）零下160℃溫度極低，在使用之前會先經過升溫，讓LNG由「液態」變成「氣態」，這時會伴隨吸收大量的熱，這就是冷能。

李孫榮指出，台肥台中廠長年利用海水來當做冷卻水，降低廠區設備溫度，如果不夠冷時，則需要額外能源來降溫，也勢必產生碳排。

然而李孫榮表示，透過中油LNG升溫時伴隨巨大溫差產生冷能再利用，這套新的能源生產模式，不但能節省能耗，且有助於台肥和中油雙方，甚至台灣未來朝「淨零減排」方向大步邁進有非常正面的幫助。

台肥代理總經理張滄郎指出，這次台肥、中油合作，雙方已在28日簽署冷能回收再利用的合作備忘錄，接下來在中油台中液化天然氣廠與台肥聯手合作下，雙方透過這巨量的冷能回收再利用的新能源生產模式。

張滄郎表示，雙方合作，有利台肥冷卻水系統「淨零減排」，不僅可節省電力與電費支出，更能同時為台肥和中油共同實踐ESG，共盡企業永續力。 台肥攜手中油簽署液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）冷能回收再利用，雙方28日簽署合作備忘錄。 左七為台肥代理總經理張滄郎，右六為中油總經理方振仁，左六為台肥副總劉國瑛、左五為台肥特助劉方嵦、左四為台肥台中廠長曾健雄、左一為台肥投資處處長陳洧楷。台肥提供

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