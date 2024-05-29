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實踐永續 Audi打造碳中和工廠、Garmin回收塑料再製

中央社／ 台北29日電

汽車品牌奧迪Audi）與穿戴品牌Garmin積極實踐永續作為，目前Audi布魯塞爾及匈牙利的工廠已達碳中和，Garmin在2020年把太陽能充電鏡面技術導入智慧錶，近年更打造首款由廢漁網再製的潛水電腦錶。

台灣奧迪與Garmin今天以「生活進化論」為題舉辦講座，探討雙品牌如何以永續打造產品服務。

奧迪分享，從產品生產的環節開始，Audi便將「永續」納入製程中，自2020年Audi從供應鏈做起，打造碳中和生產中心，目前Audi布魯塞爾以及位於匈牙利的工廠已達到碳中和目標，也逐步在各地廠房中導入再生能源、水資源循環，以智慧管理與資源運作模式，朝永續目標邁進。

聚焦台灣市場，台灣奧迪自2020年底引進四環首款純電休旅Audi e-tron，台灣奧迪銷售處長鍾子豪表示，5月上市的純電休旅車除了電力動能，製作車身擋風玻璃的原料中，有高達30%來自回收舊廢車輛玻璃。

Garmin亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示，無論是汽車或科技產業，永續都不僅是個宣言，Garmin在2020年把獨家研發的Power Glass太陽能充電鏡面技術，導入智慧手錶，近年更打造首款由海洋廢棄漁網再製而成的潛水電腦錶，以「海洋回收塑料』」、「零塑包裝」、「光綠能使用」設計，向用戶展示永續與創新的結合。

此外，他表示，Garmin已宣布，全球10大辦公室100%全面使用綠色能源，2021年起位於堪薩斯州奧拉西美國總部園區使用100%的再生風能供電，透過再生能源的推動與使用，於2023年二氧化碳排放量共減少2萬6000公噸，Garmin也大量將回收塑料與綠色能源應用導入產品中。

Audi Garmin 奧迪

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