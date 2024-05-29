中鋼開發熱衝壓汽車用鋼 有助車身輕量化、減少碳排

中鋼近期突破專利限制，開發熱衝壓成形抗氧化塗層材汽車用鋼，抗拉強度是一般軟鋼3至4倍，有抗高溫氧化特性，可省略噴砂除鏽製程；近期已應用在MIH打造的電動休旅車款，將可助台灣在全球電動車產業占有一席之地。

中鋼說，歐美廠牌汽車每部車約使用4%至15%熱衝壓部件，可幫助車體減重10至30公斤；熱衝壓製程主要將鋼材利用高溫衝壓後，再經由模具內水路急速冷卻，讓鋼材強度大幅提升，卻會讓鋼材表面產生氧化鏽皮，汽車部件廠需額外進行噴砂去鏽，容易造成部件尺寸精度下降，增加生產成本、拉長生產週期，也會提高製程碳排。

中鋼表示，為避免繁瑣的噴砂流程，國外主流鋼廠生產熱衝壓鋼同時，會在鋼材表面鍍上鋁矽保護層，但專利掌握在國外鋼廠手中，中鋼為突破專利限制，投入資源攜手國內業者研發出抗氧化塗層材，開發熱衝壓成形抗氧化塗層材汽車用鋼15B22及15B36產品，可滿足車體結構部件強度及延展性需求外，與鍍上鋁矽層的熱衝壓鋼材相比，無需去除塗層即可進行雷射拚銲，是極具發展潛力的汽車部件材料。

超跑專家葉明德說，高溫沖壓的汽車用鋼材，防鏽效果、剛性都能提升，對車身輕量化有助益。義守大學機械與自動化工程學系助理教授顏仲崑說，中鋼新開發的熱衝壓成形抗氧化塗層材汽車用鋼，在沖壓的過程不經回火可以增加強度與硬度，能節省製程，有助節能減碳。 中鋼開發的熱衝壓成形抗氧化塗層材汽車用鋼已結合宏利公司創造銷售實績，製成B柱等汽車部件。圖／中鋼提供

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