中鋼開發熱衝壓汽車用鋼 有助車身輕量化、減少碳排
中鋼近期突破專利限制，開發熱衝壓成形抗氧化塗層材汽車用鋼，抗拉強度是一般軟鋼3至4倍，有抗高溫氧化特性，可省略噴砂除鏽製程；近期已應用在MIH打造的電動休旅車款，將可助台灣在全球電動車產業占有一席之地。
中鋼說，歐美廠牌汽車每部車約使用4%至15%熱衝壓部件，可幫助車體減重10至30公斤；熱衝壓製程主要將鋼材利用高溫衝壓後，再經由模具內水路急速冷卻，讓鋼材強度大幅提升，卻會讓鋼材表面產生氧化鏽皮，汽車部件廠需額外進行噴砂去鏽，容易造成部件尺寸精度下降，增加生產成本、拉長生產週期，也會提高製程碳排。
中鋼表示，為避免繁瑣的噴砂流程，國外主流鋼廠生產熱衝壓鋼同時，會在鋼材表面鍍上鋁矽保護層，但專利掌握在國外鋼廠手中，中鋼為突破專利限制，投入資源攜手國內業者研發出抗氧化塗層材，開發熱衝壓成形抗氧化塗層材汽車用鋼15B22及15B36產品，可滿足車體結構部件強度及延展性需求外，與鍍上鋁矽層的熱衝壓鋼材相比，無需去除塗層即可進行雷射拚銲，是極具發展潛力的汽車部件材料。
超跑專家葉明德說，高溫沖壓的汽車用鋼材，防鏽效果、剛性都能提升，對車身輕量化有助益。義守大學機械與自動化工程學系助理教授顏仲崑說，中鋼新開發的熱衝壓成形抗氧化塗層材汽車用鋼，在沖壓的過程不經回火可以增加強度與硬度，能節省製程，有助節能減碳。
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