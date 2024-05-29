網銀國際辦公益特映會 《加菲貓：農場大冒險》搶先看

網銀國際繼投資《周處除三害》後，更於6月7日發行經典IP加菲貓全新電影《加菲貓：農場大冒險》，為帶給孩童更多歡樂，網銀國際與網銀國際影視、網銀基金會發揮泛娛樂影響力，特於6月1日、6月15日及6月16日於台中、台北、花蓮舉辦新片公益特映會，邀請超過500名的孩童與家長進影廳搶先觀賞《加菲貓：農場大冒險》，將關懷社會的企業理念化為具體行動，帶給孩童歡樂的暑期回憶。

《加菲貓：農場大冒險》3場公益特映會預計邀約500位以上的孩童與其家長同歡，首站將於6月1日於台中站前秀泰影城登場，網銀基金會邀請長期扶助的學童們在完成課業之餘與家長們一起前來觀賞，網銀基金會執行董事陳大鈞表示，孩子，是未來的主人翁與希望，網銀基金會在網銀國際集團董事長蕭政豪先生的支持下，長年關懷弱勢學童，除了音樂教育的陪伴，並提供免費的師資、餐點與場地，為有需要的學童照料溫飽、進行課後輔導，本次更整合集團資源舉辦電影公益特映會，期望透過加菲貓冒險旅程，激發孩子的創造力與想像力，更培養孩子面對困難的勇氣與解決事情的能力。

第二場公益特映場在6月15日於台北信義威秀展開，與心路基金會合作，邀請心路基金會服務的身心障礙孩子們及其家人；於6月16日也將到花蓮秀泰影城舉辦第三場次，邀請弱勢孩童以及深受花蓮大地震影響的家庭。盼親子一同觀賞電影，增近親子關係，共創回憶與話題，更為每一位大小朋友身心靈充電。

樂於投身社會公益回饋社會外，網銀國際更注重員工照護，將分別於台中、台北包場，邀請近600名員工進行電影欣賞。網銀國際集團事業體包含自製遊戲、代理營運、電競賽事、新創培育、社會公益、影視製作等，網銀國際董事長蕭政豪更表示，網銀國際集團深耕泛娛樂產業多年，此次透過整合集團資源，發揮泛娛樂影響力將企業資源回饋給地方，網銀集團會持續以具體的行動，走入台灣各個角落。

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