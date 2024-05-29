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六都火災次數大評比！新北市逾2200件居冠 全國祝融之災五大原因出爐

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

內政部統計，2023年起至今年3月為止，全國共發生2萬3,374件火災。六都暨新竹縣市中，發生火災次數最多的是新北市有2,286次，其次為台南市、台中市，各達2,201次、2,116次。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，祝融之災多半發生在老舊住宅，而新北市因幅員廣闊，使得火災次數高居不下。

觀察內政部數據，六都暨新竹縣市中，以新竹縣市、台北市屬最少發生火災的縣市。

徐佳馨分析，新房在建築設計上較符合消防法規，社區消防設備與管理也有保障，因此新建案較多的新竹縣市，自然在主要城市中較少遇火災。

而北市老屋多，不過北市對於焚燒紙錢等行為有管制，且民眾屋內常設置住宅警報器、滅火器等設備，祝融之災反而相對少。

另細看內政部統計，去年截至今年3月為止，全國發生火災前五大原因分別為「燃燒雜草、垃圾」、「電氣因素」、「遺留火種」、「菸蒂」及「敬神掃墓祭祖」，總計前五大原因就占整體八成，其中尤以「燃燒雜草、垃圾」占比達31.4%位居冠軍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，依據內政部資料，發生火災起火處扣除路邊、墓地及倉庫外，室內最易引起祝融的環境是廚房、臥房及客廳，而發生火災前五大原因中，「電氣因素」、「敬神掃墓祭祖」等也榜上有名。

賴志昶提醒，住戶平時應注意廚房、神明廳以及日常起居時的用火與用電習慣，同時也需定時更換老舊電線，並選擇有安全標章的電器。

此外，賴志昶指出，一般自住客若有房貸，會由銀行強制投保住宅火險，理賠範圍包含建物本身、裝潢及動產等損失，甚至包含臨時住宿費用、搬遷費用等，且該險不僅保障火災，例如火山爆發、洪水等天災人禍，依據產險公司不同，也可能在承保範圍。

不過他表示，需注意的是，該險所理賠的房屋重置成本，是依據建物本身造價與裝潢價值，並不包含土地，與一般民眾認知的房價會有不同程度落差。

據內政部統計，去年截至今年3月為止，全國發生火災前五大原因分別為「燃燒雜草、垃圾」、「電氣因素」、「遺留火種」、「菸蒂」及「敬神掃墓祭祖」，總計前五大原因就占整體八成。住商機構提供
據內政部統計，去年截至今年3月為止，全國發生火災前五大原因分別為「燃燒雜草、垃圾」、「電氣因素」、「遺留火種」、「菸蒂」及「敬神掃墓祭祖」，總計前五大原因就占整體八成。住商機構提供
據內政部統計，2023年起至今年3月為止，全國共發生2萬3,374件火災。六都暨新竹縣市中，發生火災次數最多的是新北市有2,286次。住商機構提供
據內政部統計，2023年起至今年3月為止，全國共發生2萬3,374件火災。六都暨新竹縣市中，發生火災次數最多的是新北市有2,286次。住商機構提供

內政部 火災 理賠

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