台肥攜手中油 推液化天然氣冷能回收再利用

台灣肥料公司今天宣布，與台灣中油公司就液化天然氣冷能回收再利用簽署合作備忘錄，台肥冷卻水系統利用天然氣「液態」變「氣態」吸收大量的熱，創新能源生產模式，節省電力與電費支出。

台肥發布新聞稿說明，與中油就「天然氣冷能回收再利用」合作，台肥台中廠長年利用海水來當作冷卻水，降低廠區設備溫度，如果不夠冷時，則需要額外能源來降溫，也勢必產生碳排。台肥表示，透過中油天然氣升溫時伴隨巨大溫差產生冷能再利用，不但能節省能耗，對於「淨零」的未來也有正面幫助。

台肥解釋，天然氣零下160度C溫度極低，在使用之前會先經過升溫，讓天然氣由「液態」變成「氣態」，這時會伴隨吸收大量的熱，這就是冷能。此次中油台中液化天然氣廠與台肥聯手，雙方計畫將這巨量的冷能回收再利用，不但可供應台肥冷卻水系統使用，也可大大節省電力與電費支出，堪稱節能、環保又創新的能源生產模式。

台肥董事長李孫榮對此次合作深具期待和信心，除了能和中油共同實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、共盡企業永續力，也期盼為台灣的能源再利用與友善環境開拓出新的道路。

台肥表示，身為全台最大液氨供應鏈平台，氨的化學組成不含碳，燃燒發電的過程中不會產生一氧化碳或二氧化碳，沒有碳排。而且只要有綠電的地方，就能產生綠氨，這是目前能完全排除化石能源最有潛力的能源運送化合物。

另外，台肥2023年6月自沙烏地阿拉伯SABIC AN公司進口全台第一批低碳液氨（製程中碳排量較低的液氨），目前也積極洽談引進綠氨，為台灣乾淨能源的未來貢獻一份力量。

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