房裡有大樹！苗栗超夯民宿獲全球卓越建設獎

看好民宿度假風潮商機，許多人打造特色民宿。台中知名建商久樘開發也在苗栗蓋了一棟，「遇樹就轉」、「房間保留大樹」的理念，不只一度獲網路票選全台十大頂級民宿第一名，還拿下2017全球卓越建設獎環境類首獎。

這棟民宿隱密於苗栗三義龍騰斷橋旁山林之間，名為「樹也Villa」，整座園區占地3公頃，目前僅開發600坪，規劃4間各具特色的Villa及1間主建物，周邊遍布原生樟樹，放眼望去盡是綠意。

打造這棟特殊民宿的，是久樘開發董事長陳梓旺，他23歲就投入建築業，今年77歲，迄今已54個年頭。

陳梓旺說，會蓋「樹也Villa」，主要是多年前他到峇里島玩，住在一間融入大自然的Villa，一覺醒來不只心情好，精神更好，回國後就決定找個地方複製同樣風格的villa，提供國人休閒度假。

幾經探訪，他選擇買下三義這塊地打造特色民宿，一來，一旁就是知名龍騰斷橋風景區，交通方便，二來，這塊地山林蓊鬱，綠水環繞，腹地大，又隱密，儼然是世外桃源。

決定之後，他開始找人設計施工。一開始，朋友同業的建議，都是直接找人砍樹整地，既方便又快速。但他不以為然，「如果要把樹砍掉，去哪裡都能做，根本不用來這裡」。

更重要的理由是，「先得先，後得後」，陳梓旺表示，做人懂得先後道理。這些大樹早就在這裡落腳，已經數十年甚至上百年，現在他買下了，就要把它們砍掉，「人家好不容易長到這麼高，這樣做實在沒道理」。

基於這樣的想法，他決定不整坡度，選擇基地沒有大樹的空地蓋Villa，遇到樹就轉彎，要不然就是把樹保留在房間內， 整個園區依地勢而建，盡量維持原始的地貌與樹木植栽。

這樣的理念很崇高，但也讓陳梓旺吃足苦頭，為了保護樹，他絞盡腦汁，只有四間房，他花了4年多時間才蓋好。

樹也Villa的4個房間，分別為「晴川」、「醉月」、「樹泉」、「初日」。陳梓旺說，「樹泉」最受客人歡迎，房內有一棵原生的百年樟樹，一進門就聞得到淡淡的木頭香，放眼望去盡是綠意，彷彿入住在山林之中。

「晴川」也很有特色，衛浴面對河川，在房間內就能聽到河川的流水聲，陽台則面對龍騰斷橋。這間房家具採用台灣原生木，並利用枯枝作裝飾，衣櫃也特別訂製，再運用大量的玻璃，讓陽光自然穿透進房間。

「初日」房如其名，四周環繞原生樟樹，早上起床，第一眼看見的就是樹林。「醉月」在床的上方有天窗設計，夜晚躺在床上就能觀星、賞月，衛浴空間內還有一棵原生樟樹，住房環境舒適靜謐。

4間Villa的屋頂則都規劃有空中花園，除了為建築增添風采，也具有隔熱的效果，達到節能的目的；游泳池則被原生的樟樹林包圍，與大自然充分融合，主建物1樓為交誼廳、2樓是開放式廚房與餐廳，提供主廚創意料理。

陳梓旺表示，為了讓建築物與大自然合而為一，「樹也Villa」在建造過程中堅持不砍任何一棵樹，增加了許多設計與建築上的困難度，當初光是設計師勘查地形就花了大半年的時間。「不過，看到這樣一棟建築，獲得那麼多人喜愛，客人都是一來再來，一切都值得了」。 圖／業者提供 圖／業者提供 圖／業者提供

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