興祥發地產與越南 VIGLACERA 合作全越南工業區銷售

「產業轉型趨勢中的新機遇」，越南投資促進座談會29日下午在南科舉行。台商興祥發地產與越南重量級地產開發商VIGLACERA共同簽署契約，雙方合作全越南工業區在台銷售，引起產業界高度重視。

興祥發地產、冠賢機電董事長林建祥說，美中貿易戰的大背景下，企業供應鏈移出中國大陸，越南成為地緣政治最大受惠者，近年經濟成長非常可觀，即使在疫情嚴重的2020年仍有接近3%的成長，是全球少數維持正成長的國家。

隨著許多客戶要求台商在台灣與中國大陸之外成立第二生產基地，台商開始往東南亞尋找基地，擁有年輕人口紅利的越南受到重視。

29日越南北寧省工業區管理局副局長阮德高率領相關主管到台灣，參加「產業轉型趨勢中的新機遇」，越南投資促進座談會，包括越南駐台北經濟文化辦事處投資組長黎光俊，以及南科管理局長蘇振綱與會。

蘇振綱說，南科是全世界最先進半導基地，很多產業尋求新的投資機會，越南是具有優勢的地方，隨著全球產業鏈重組，很多廠商願意到越南尋求發展機會，冠賢機電董事長林建祥是成功企業家，找到有經驗的開發商非常重要，樂見產業與越南有連結，大家相互協力帶動產業發展。

會中越南重量級開發商VIGLACERA副總經理阮氏秋香，與興祥發地產董事長林建祥簽下合作契約，將由興祥發在台灣負責全越南方工業區銷售，引起業界高度重視。

越南北寧省工業區管理局副局長阮德高表示，北寧省接近中國大陸，各項建設逐步到位，2027年外環公路完成後連外交通各便利，經濟不斷成長，具投資潛力。

阮德高說，VIGLACERA是越南非常著名的工業區與住宅開發商，能確保各工業區的基礎建設安全完整。很多台商關注越南水電供應，當下越南政府積極推動國家電網，涵蓋北寧省，北寧電力不缺乏，而且人才培育到位，中央政策預定到2030年可為就業市場提供5萬人才，前景看好。

林建祥表示，疫情後企業重新啟動，前進越南、快速安全是新的契機，值得台商企業把握。 興祥發地產董事長林建祥(前右)與越南VIGLACERA公司副總阮氏秋香(前左)在現場簽署正式合作書。記者林政鋒攝影 興祥發地產與越南VIGLACERA，合作全越南工業區銷售，引起市場注目。記者林政鋒攝影

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