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新天地雙動能挹注 今年營收、獲利拚續成長

中央社／ 台北29日電

新天地餐飲集團受惠疫後宴會商機爆發，去年每股盈餘創11年新高，看好高價婚宴市場、場地改裝兩大動能挹注，今年營收、獲利將有望優於去年，新天地同時積極轉型，明年預計再推第3個餐飲品牌。

新天地餐飲集團受惠疫後宴會市場商機爆發，春酒尾牙需求強勁，今年首季營收年增50%，每股盈餘達1.15元，1季獲利幾乎追上去年1年水準；去年每股賺1.58元，寫11年新高。

新天地餐飲集團品牌行銷副總經理林國威對中央社記者表示，今年首季企業舉辦春酒尾牙已完全不受疫情影響，集團承接的宴會與外匯整體桌數高達2.5萬桌，是全台餐飲集團最多，但也因為人力與食材費用增加，首季營業成本墊高。

而隨著時序進入第2季淡季，新天地4月營收年減27%，林國威表示，4、5月正逢婚宴市場較冷清的淡季，大型宴會廳投資龐大、租金成本高、回收期又長，加上結婚對數逐年減少，淡旺季差距過大，轉型已是許多婚宴業者必走之路。

新天地近年積極打造第二成長引擎，瞄準鐵板燒、火鍋高價市場，發展連鎖餐飲品牌。於2022年11月開出的「樂葵法式鐵板燒」，目前已在自家台中宴會廳開設兩家分店，第3家店在台北信義區百貨，預計明年在高雄開出第4家店，期許在全台開出10家據點。

除了鐵板燒之外，新天地也開出「匠」鍋物品牌，同樣問鼎高價市場，林國威表示，該店目前在台中開出首店，調整午間價格策略後，業績成長20%，明年還會再催生第3個新品牌，鎖定高價燒肉市場。

他也表示，人力短缺是餐飲業拓展需要解決的問題，樂葵人力缺口還有20%，近2年薪資已成長10%，還是招募不易，人力成本墊高之下，餐飲業漲價可能會是常態；而婚宴市場正走向結婚對數減少、桌數減少的趨勢，高價「講究」與中低價「將就」的M型化市場架構逐漸成形。

展望今年，新天地表示，動能來自第一，高價婚宴市場續強，與高雄承億酒店合作的萊特薇庭去年2023年3月才開張，今年會貢獻完整年度，第二，繼續有據點翻新，包括梧棲創始店、南港雅悅會館翻新，預料今年、營收獲利都有望比去年成長。

新天地指出，與高雄承億酒店合作的萊特薇庭聚焦高價市場，訂單能見度已達2025年12月，未來也希望在北部延續此模式，與飯店合作，由新天地打造宴會廳。

新天地擁8個宴會廳，林國威說，未來尋覓地點會擺脫早期從空地直接蓋獨棟大型宴會廳的模式，以輕資產策略尋找適合地點進駐，並針對旗下宴會廳改裝翻新，規模改成小廳、有證婚儀式堂等市場青睞的方向打造。

營收 餐飲業

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