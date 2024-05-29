快訊

管理費風波後首現身！郭書瑤被問「撕公告」忍不住哽咽了

手機定位分析青鳥？王義川資料從哪來 NCC要調查電信三雄

獨／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

大同祭獎學金吸引人才 各大學電機、機械和資工所碩博士班學生可申請

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

大同（2371）因應電力事業國內外商機動能持續強勁，同時子公司大同世界科技備戰各領域AI應用需求，將透過大同菁英獎學金廣邀各大學電機、機械、資工所碩博士班在學學生申請，提供每名碩士生每學年15萬元、博士生20萬元之獎助學金，搭配海外見習、企業導師、錄取任用等獎勵措施，為集團高階研發人才注入新血。

「大同菁英獎學金」每學年贊助各大學電機、機械、資工所碩博士班在學學生，凡通過書面資格審查及面試審核之學生，大同贊助每名碩士生15萬元、博士生20萬元之獎助學金，同時提供受領學生優先參加海外分公司見習機會、大四就業實習優先錄取名額、專屬企業導師協助專業解惑及職務技能輔導、具優先續領菁英獎學金資格，以及提供已履行服務義務學生約滿期後保證錄取之預聘計畫等配合獎勵措施，獎助金額超過百萬元。

「大同菁英獎學金」申請報名請上大同招募官網加入大同人才庫：https://recruit.tatung.com/member_step1.aspx

博士生 大同 獎學金

延伸閱讀

屏東愛文芒果評鑑出爐！電機男林仕維奪冠 腰傷讓他青春留鄉

大世科市場派奪兩席董事

淹到小腿！苗栗爸背兒「涉水上學」 當地人怒：10次下雨5次淹

景氣再低迷台塑助學不變 光這兩鄉發出300多萬元獎學金

相關新聞

台肥攜手中油 推液化天然氣冷能回收再利用

台灣肥料公司今天宣布，與台灣中油公司就液化天然氣冷能回收再利用簽署合作備忘錄，台肥冷卻水系統利用天然氣「液態」變「氣態」...

大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」明登場 首波9家餐廳開幕

遠東Garden City購物中心打造東區全新聚落，由「潮美食公園GOURMET PARK」明（30）日登場，揭開序幕。...

捷運宅抽不到 信義房屋：多走五分鐘選擇更多

4月初台灣金聯平價宅開標，總計88戶吸引4,797封標單，最熱門的三重菜寮站共構宅「冠德捷世」22樓套房，得標機率僅有0...

GARDEN CITY首期將開幕 SOGO：不只是購物中心 打造全新消費聚落

大巨蛋商場「GARDEN CITY」即將開幕，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，大家很好奇會給SOGO會在台北蛋黃區帶來什麼...

賴正鎰：科技族購屋剛需居高不下 台中房地產再熱五年

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰29日指出，台中市重大建設陸續完工啟用，加上台積電中科擴廠，年輕科技族移居台中人數大增，...

房市爆熱？專家曝真相：冰與火之歌、熱門物件3大特質

近期房市受惠於股市持續創新高，加上新青安房貸的推動，房市買氣持續熱絡。安新建經分析指出，現在房市如同「冰與火之歌」，多項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。