大同祭獎學金吸引人才 各大學電機、機械和資工所碩博士班學生可申請
大同（2371）因應電力事業國內外商機動能持續強勁，同時子公司大同世界科技備戰各領域AI應用需求，將透過大同菁英獎學金廣邀各大學電機、機械、資工所碩博士班在學學生申請，提供每名碩士生每學年15萬元、博士生20萬元之獎助學金，搭配海外見習、企業導師、錄取任用等獎勵措施，為集團高階研發人才注入新血。
「大同菁英獎學金」每學年贊助各大學電機、機械、資工所碩博士班在學學生，凡通過書面資格審查及面試審核之學生，大同贊助每名碩士生15萬元、博士生20萬元之獎助學金，同時提供受領學生優先參加海外分公司見習機會、大四就業實習優先錄取名額、專屬企業導師協助專業解惑及職務技能輔導、具優先續領菁英獎學金資格，以及提供已履行服務義務學生約滿期後保證錄取之預聘計畫等配合獎勵措施，獎助金額超過百萬元。
「大同菁英獎學金」申請報名請上大同招募官網加入大同人才庫：https://recruit.tatung.com/member_step1.aspx
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