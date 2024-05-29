公私協力 循環署建立新南向資源循環區域合作機制

環境部資源循環署29日於集思北科大會議中心舉辦「新南向國家區域夥伴合作-資源循環產業交流會議」，邀請澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處及深耕新南向國家之資源循環業者，分享新南向國家最新政策及趨勢，並作為我國業者赴新南向國家發展之橋樑。

資源循環署陳俊融組長致詞時表示，近年新南向國家因經濟快速成長，廢棄物產生量也急速增加，各國尋求及學習先進國家廢棄物管理、處理經驗及合作方案，我國成功的廢棄物管理與資源循環經驗，如延伸生產者責任制度、資源回收四合一政策及先進資源循環設備與技術，於國際間已漸嶄露頭角，其中越南亦參考我國資源回收制度，自今年正式啟動包裝、電池、鉛蓄電池、潤滑油及輪胎項目的回收與課費計畫。

澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處費裘娜處長說明昆士蘭州的廢棄物相關法規與政策、廢棄物管理與資源回收策略，以及經濟發展狀況及投資環境現況，並提出昆士蘭州投資計畫、產業合作夥伴計畫等獎勵措施，歡迎我國廠商申請投資及交流合作。

會中臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會新南向區域召集人林正祥表示，新南向各國人口與經濟的快速發展，伴隨消費與製造活動的增加，使廢棄物問題日益嚴重。這些國家由於環境管理制度、政策及法規進展不一，需要藉由國際合作來改善廢棄物管理。正隆股份有限公司駐越南廠陳得時經理建議，至越南投資應注意環保設廠的法規與責任、投資及正式運營程序，例如近期越南環保法律多變動，影響投資計畫與現有的企業、環保法律與其他法律規定還在同步化中等資訊。環拓科技股份有限公司吳俊耀總經理表示，橡膠產業進入泰國市場的關鍵事項，包含欲在泰國設立公司的最低資本額，以及必須有泰國人入股超過51%等規範或是各行業類別優惠級別措施等。

資源循環署表示，新南向國家為我國重要的貿易與環境夥伴，本次交流會議有助於促進更多企業瞭解及投入新南向市場，共同推動區域資源循環合作與發展，協助新南向國家解決廢棄物議題，同時拓展臺灣資源循環產業國際市場，以公私協力將臺灣資源循環品牌推向全球。

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