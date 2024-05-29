台驊擬擴大空運事業 攻車用與消費電子運輸

台驊投控今天召開股東會，會中通過股利政策。展望後市，台驊表示，雖然海運仍有不確定性，但空運事業今年將擴大切入消費性電子及車用電子運輸業務，預估將成為該事業第2部重要發展引擎。

台驊投控今天召開股東會，通過去年股利共配發新台幣6.5元，其中2023年上半年度盈餘分配現金股利3元已於2023年12月發放完畢，2023年下半年盈餘分配為每股配發現金股利3.5元。

台驊投控去年合併營收146億元，營業毛利為29.17億元，全年毛利率達19.95%，稅後淨利15.49億元，每股盈餘（EPS）10.76元。

台驊投控今年第1季海、空、陸、鐵四大事業群同步走出營運谷底，本業經營績效回升，第1季營收46.57億元，年增38.31%，為近5季新高，加上財務規劃取得利息及匯兌收益挹注，EPS為1.88元。

談及2024年航運市場，台驊投控表示，持續受到包括全球經濟不確定性、地緣政治風險調整、氣候變遷、運力供需持續失衡等多方面影響，台驊財務結構穩健，同時整合集團各事業群資源，相互支援發揮綜效，面對市場變化可做出最佳的營運調整。

展望今年營運，台驊投控表示，海運方面，據世界貿易組織（WTO）報告，2024年全球貿易量能預估將成長3.3%，走出庫存去化陰影，但新船下水數量在2024年度將達到高峰，估計將有300萬TEU（20呎櫃）運力投入航運市場中，供需持續維持在失衡狀態；同時，國際貿易政策的不確定性和地緣政治風險，將持續影響海運市場。

空運事業方面，台驊投控指出，隨著全球經濟軟著陸機率攀升，2024年空運市場的需求呈現明顯的恢復和成長趨勢。特別是隨著跨境電商的普及和全球貿易的增加，國際貨物運輸需求持續上升，推動航空貨運成長。

台驊投控表示，因看好2024年人工智慧（AI）筆電換機需求、軍工航太及電動車龐大零組件市場，今年將擴大切入消費性電子及車用電子運輸業務，成為空運事業部營運發展重要引擎。

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