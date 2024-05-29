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大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」明登場 首波9家餐廳開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「潮美食公園GOURMET PARK」預計明日開幕，SOGO董事長黃晴雯出席開幕前記者會。記者嚴雅芳/攝影
「潮美食公園GOURMET PARK」預計明日開幕，SOGO董事長黃晴雯出席開幕前記者會。記者嚴雅芳/攝影

遠東Garden City購物中心打造東區全新聚落，由「潮美食公園GOURMET PARK」明（30）日登場，揭開序幕。以14家異國主題餐廳，打破百貨營業時間，24小時營業接力賽，引爆東區美食新話題。SOGO董事長黃晴雯表示，遠東Garden City購物中心以四大消費聚落打造，人潮由四面八方而來，也從大巨蛋裡面爆發，未來希望成為台北新地標。

遠東Garden City購物中心全區預計明年第3季開幕，估首年年營業額將挑戰100億元。至於明日將登場的「潮美食公園GOURMET PARK」由14家餐廳組成，估年營業可達8億元。

由遠東S0G0團隊經營，以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念，將大巨蛋商場命名為遠東Garden City。商場面積3.6萬坪，是台北市中心最大購物商場。Garden City坐擁四大零售餐飲區域，幅員廣大，結合文創與各項國際運動賽事、表演活動，將成為超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。遠東Garden City也將台灣百貨零售營運管理全面升級，以全天候、全方位、全客層佈局完整購物生活。

明日首波開幕的大巨蛋周邊圓形廣場「潮美食公園GOURMET PARK」，包含14家主題餐飲大店，其中有「STAR HUTONG 星胡同」、「SPORTS NATION」、「湊湊火鍋·茶憩」、「Lit Lit」、「大巨星港式飲茶餐酒館」等五家全台首店、一家全球概念店、三家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類繁多，串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等，都能滿足不同族群的味蕾喜好。同時看好串連台北東區及信義區的「夜經濟」，首度規劃營業到凌晨甚至24小的餐廳，準備為東區「夜食尚」，揭開新的序幕。

大巨蛋 餐飲

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