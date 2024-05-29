捷運宅抽不到 信義房屋：多走五分鐘選擇更多

4月初台灣金聯平價宅開標，總計88戶吸引4,797封標單，最熱門的三重菜寮站共構宅「冠德捷世」22樓套房，得標機率僅有0.37%，讓不少民眾直呼「好難抽」。信義房屋三重菜寮店專案經理林珊渝對此表示，鄰近商圈完善，多走五分鐘還是有許多優質物件。

林珊渝分析指出，新北三重緊鄰台北市區的先天地理優勢，吸引許多北漂族優先選擇三重定居，而交通自然是買房的首要考量因素，因此處位於菜寮商圈、天台商圈的捷運菜寮站、台北橋站，擁有交通便利及商圈完整化的優點，出門即是捷運站的捷運宅，自然成為民眾首選目標，每當有物件釋出時經常當天就被秒殺。

林珊渝表示，若非捷運宅不可，其實距離捷運站多走5~10分鐘，可以挑選的物件會更多。捷運宅雖然有出門即是捷運的優點，但普遍公設比偏高，況且許多長輩會擔憂住家底下有捷運通行，會有居住風水顧慮。

林珊渝說，如果可以接受距離捷運站5~10分鐘路程，其實還有許多不錯的物件可參考，如集美街、文化南路、中正南路週邊，都是不錯的選擇，以近半年實價登錄單價參考，電梯大樓物件單價已經來到6字頭，不過單價40~45萬左右的公寓或華廈，就很適合預算有限的小資族，但要注意屋齡偏高的老房子要保留一點預算整理，必須注意購屋的資金配置狀況。

林珊渝補充表示，近期三重中古屋買賣市場，多處於無房可賣的狀況下，過去屋主換屋狀況多為小屋換大屋，而隨著房價漲幅過快的狀況下，換新的房子空間沒變大，可能還要貼一千萬換房，因此會降低屋主們賣房的打算。林珊渝建議有換屋需求的屋主，可利用房地合一稅的重購退稅優惠，為自己省下一筆換屋基金。

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